17.03.2014 - Avrupa basınından özetler



Danimarka'nın liberal Politiken gazetesi Türkiye'nin AB üyeliği ile ilgili, 'Türkiye ve AB birbirine yaklaşmak zorunda' başlıklı yorumda, şu satırlara yer veriyor:

"AB Türkiye'ye kapanmamalı ve Türkiye'nin bağlayıcı işbirliğine dayalı eşdeğer partner olduğu düşüncesinden vazgeçmemeli. Türkiye'nin birkaç yıl içinde AB'ye üye olabileceğine inananların sayısı az. Avrupa ile Ortadoğu arasında, sınırdaki bu büyük ülkenin önünde uzun bir yol var. Ancak Türkiye'nin üyelik perspektifi korunmalı ve AB Türkiye ile her alandaki işbirliğinin genişletilmesiyle daha fazla meşgul olmalı. Burada önemli olan, Türkiye ve AB'yi adım adım yakınlaştıracak, karşılıklı bağımlılığı güçlendirek sürecin devam etmesidir. Ukrayna umutsuz bir alternatif olarak kalacaktır."

Fransız L'Opinion gazetesi, Kırım referandumu ile ilgili yorumunda şu satırlara yer veriyor:

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Avrupa'da savaş sonrasında ortaya çıkan, sınırların kuvvet kullanılarak değiştirilemeyeceği tabusunu yıktı. Putin, Almanya'nın etkisiyle Rusya'nın kıta güvenlik mimarisine entegre edilmesi hedefini güden Avrupa politikasını uzun yıllar için tehlikeye atmış oldu. Moskova Batı'nın ekonomik sistemine entegre olma yönündeki 25 yıllık çabasından vazgeçti. Vladimir Putin'i hiç kimse ve hiçbirşey tavrını değiştirmeye ikna edemedi. Ne Amerika'nın tehditleri, ne Almanya Başbakanı Angela Merkel'in diplomatik çabaları, ne de Çin'in sessiz kınamaları. Avrupa'nın uzun vadede Rusya'ya olan enerji bağımlılığından kurtulması çıkarına olur."

Bir başka Fransız gazetesi Le Figaro ise, 'Diplomasi yerine sertlik' başlıklı yorumunda şu görüşte:

"Eğer Moskova aniden tereddüde kapılmazsa, Kırım Yarımadası'nın ilhakı, Batı'nın yaptırımları ve Rusya'nın misillemelerinden oluşacak bir dönemin başlamasına yolaçacak. Diplomasinin başarısız olduğu yerlerde sertlik ve katiyet uygulanarak ihtilafın baş aktörlerinin ihtiyatla uzlaşmaya hazır hale getirilmeleri sağlanır mı? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geleceğe bakıp, Kırım'ın yeni bir Soğuk Savaş'ın başlatılmasına değmeyeceğini farketmelidir."

İspanya'dan sağ liberal El Mundo gazetesi, 'Kırım referandumu dünya barışı için tehlike anlamına geliyor' başlıklı yorumunda şu görüşleri savunuyor:

"Kırım Yarımadası'ndaki referandum yasa dışıydı ve uluslararası hukuka göre de geçersizdir. Kırım'ın Rusya tarafından maskelenmiş biçimde ilhak edilmesi, dünya barışı için tehlike anlamına geliyor. Uluslararası hukukun skandal boyutunda ihlal edilmesinin ardından Batılı güçler ile Rusya arasındaki ilişkilerde kırılma olması beklenebilir. Bunun ekonomik olarak cezalandırma ve jeostratejik istikrarsızlık gibi Avrupa'yı geçmişte felakete götüren sonuçları olabilir. Soruna siyasi çözüm bulunmasında ısrar edilmeli. Ancak aranacak çözümün Moskova'nın emrivakileriyle bağdaştırılması mümkün olmayacaktır."