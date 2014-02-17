17.02.2014 - Avrupa basınından özetler

İtalya'da başbakan Enrico Letta'nın istifası sonrası Demokrat

Parti lideri Matteo

Renzi'nin başbakanlık koltuğuna oturması bekleniyor. Fransız Le Republicain Lorrain

gazetesi, değişim vaat eden Matteo Renzi'nin işinin hiç kolay olmadığı yorumunda

bulunuyor.

“39 yaşındaki Matteo Renzi, başbakanı ve partili

arkadaşı Enrico Letta'yı evine

gönderdi. Floransa'nın hırslı belediye başkanı, ülkenin yeni başbakanı olmayı umuyor.

Genç ve aceleci olması gibi kimi özellikleri aleyhine olsa da siyasetin bu harika çocuğu,

belli nedenlerden ötürü hızlı bir yükselişi geride bıraktı. İstifa eden başbakan Letta

liderliğindeki hükümet, krize saplanmış durumda. Ekonomik ve kurumsal reformlar

bekliyor, zira İtalya'da hep olduğu gibi teoriden pratiğe geçmek

zor. Her ne kadar

herkes aylar geçtikçe sorunların gittikçe büyüdüğü konusunda hemfikir olsa da…

Renzi'nin önerdiği yoğun ve yorucu tedavinin uygulamaya konulabilmesi için çoğunluğun

desteğine ihtiyacı var ve bu Renzi'nin sandığı kadar kolay

olmayacak.”

Hollanda'dan de Volkskrant da İtalya'daki hükümet kriziyle ilgili benzer bir yoruma yer

veriyor sayfalarında:

“Başbakanlık görevinin

39 yaşındaki adayı, ilk iş olarak yeni seçim yasasını

parlamentodan geçirmek isteyecek ki böylece siyaset, bir sonraki seçimlerde tekrar pat

durumuyla karşı karşıya kalmasın. Acil gerekli olan bu yasayı yürürlüğe sokmak için

Silvio Berlusconi ile uzlaşma arayacak. Berlusconi Senato'dan yasaklanmış olsa da

güçlü bir biçimde siyasete müdahil olmaya devam ediyor. Renzi İtalyan ekonomisine

canlılık kazandıracak bir dizi reformu hızlıca hayata geçirmek için popülerliğini

kullanacak. Ama bu noktada bir sorunla karşı karşıya. Bir zamanlar

vaat ettiği gibi

iktidara seçilerek gelmedi. Bunun sonucu olarak Renzi, Letta'yı iğrenç olarak tanımladığı

‘çürük' uzlaşmalara zorlayan, aynı koalisyon ortaklarıyla hareket etmek zorunda.”

Danimarka'dan Politiken gazetesi Fransa'daki ötanazi tartışmalarını sayfalarına taşıyor

ve şu yorumu yapıyor:

“Bu sorunları trajik bir olay gündeme

geldiğinde değil de sürekli tartışmak önemli.

Fransa'da geçirdiği trafik kazası sonrasında 5 yıl boyunca komada kalan ve doktorlara

göre uyanma ihtimali bulunmayan, Vincent Lambert adında genç bir adam üzerinden

alışılmadık düzeyde sert bir tartışma yürüyor. Doktorları

ve eşi, bağlı olduğu makineleri

kapatmak istiyor ancak anne ve babası hayatta tutulmasından yana. Olay Fransız hukuk

sistemini ve medyasını meşgul ediyor ve buradan güncel bir olay meydana gelince

konuya el atmak yerine tartışmayı sürdürmek gerektiği dersi çıkıyor.”

İspanyol El Pais gazetesi Venezuela'da

hükümet ile muhalifler arasında şiddetlenen

çatışmaları şöyle yorumluyor:

“Sokaklardaki şiddet ve siyasi gerilim Venezuela'da doruk noktasına ulaştı. Ülke

ekonomik açıdan bitap, siyasi açıdansa Devlet Başkanı Nicolas Maduro yanlıları ve

karşıtları olarak ikiye bölünmüş durumda. Özel yetkilerle donatılmış devlet başkanı,

polisin, karanlık milis güçlerinin yardımıyla ve sansür araçlarını kullanarak baskıyı

artırıyor. Kullandığı totaliter söylemse çok daha ağır. Venezuela demokratik haklara

saldırılar ve gerçekler hakkında susulması marifetiyle kaybettiği istikrarı geri

kazanamaz. Eğer ülke, en büyük serveti olan bir arada yaşamı

korumak istiyorsa

gerilimin alarm verici boyutlarda tırmandığı koşullarda geriye doğru kararlı bir adım

atılmalı.”

