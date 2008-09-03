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Kültür-Sanat

1700 yıllık sırlar, açığa çıkıyor

Süryani azizlerinden Mor Yakup tarafından M.S. 313 yılında Mardin'in Nusaybin'de ilçesinde kurulan, giriş kapısı Türkiye-Suriye sınırındaki mayınlı arazide kalan Mor Yakup K

03 Eylül 2008 03:00

Nusaybin Kaymakamı Yücel Gemici, yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığının Kültür ve İnanç Parkı Projesi çerçevesinde Hazreti Zeynelabidin Camisi'yle aynı avluya alınacak Mor Yakup Kilisesi'ndeki kazı çalışmasının 3 ay sürdürülmesinin plânlandığını söyledi.

Proje finansmanının Kültür ve Turizm Bakanlığınca sağlandığını kaydeden Kaymakam Gemici, Mardin Müzesi'nden 2'si arkeolog 36 kişinin kazı çalışmasında görevli olduğunu ifade etti.

Kazı yapılması için gerekli şartları önceden hazırladıklarını, kilisenin etrafının telle koruma altına alındığını, bahçede yaşayan aileleri başka konutlara yerleştirerek yardımda bulunduklarını belirten Gemici, şöyle konuştu: ''Nusaybin, yüzyıllar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış tarihi bir ilçemizdir. Geçmiş yıllarda ilçemizde Müslüman, Hıristiyan ve Yahudiler birbirlerinin inançlarına saygı duyarak birlikte yaşamışlardır.Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tarihi Mor Yakup Kilisesi ve Hazreti Zeynelabidin Camii'ni Kültür ve İnanç Parkı Projesi çerçevesinde aynı avluya alarak, ilçenin tarihine yakışır bir sembol oluşturacağız.''

Mor Yakup Kilisesi ve tarihi Nusaybin Okulu'ndaki ilk çalışmalar 2000 yılında başlatılmış; kiliseden çıkarılan tarihi kalıntılar, Mardin ve Gaziantep müzelerine götürülmüştü.

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