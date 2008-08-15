1,700 yıllık "Apollon heykeli" bulundu

Mersin'de, Soloi Pompeipolis Antik Kenti'nde sürdürülen kazılarda, MS 3. yüzyılın ilk yarısında yapıldığı ve Roma dönemine ait olduğu belirtilen "Güneş Tanrısı Apollon" heykeli bulundu.



Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve kazı başkanı Doç. Dr. Remzi Yağcı, bir aylık çalışmanın sonunda buldukları bronzdan yapılmış Apollon heykelinin, kusursuz ve kaliteli işçiliği ile dikkati çektiğini söyledi.



Yağcı, antik kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mersin Valiliği ve Mezitli Belediyesinin desteğiyle 15 Temmuzdan bu yana yürütülen ve arkeoloji bölümü öğrencilerinin gönüllü olarak destek verdiği 40 kişilik ekiple gerçekleştirilen çalışmalarda, önemli bulgular elde edildiğini belirtti.



Buldukları "Güneş Tanrısı Apollon" heykelinin 615 gram ağırlığında ve 20 santimetre boyunda olduğunu kaydeden Yağcı, şöyle devam etti:

"Soloi Pompeiopolis'te bugüne kadar yaptığımız kazılarda genellikle anıtsal heykeller bulmuştuk. Fakat bu yıl daha önce Sütunlu Cadde'de tespit edilen tabanın hemen doğusunda belirlenen dükkanların içinde, 1700 yıl önce bronzdan yapılmış Apollon heykelini bulduk. Kaliteli ve kusursuz işçiliği ile dikkati çeken heykel, bu anlamda elimize geçen ilk buluntu."

Yağcı, heykelin, işlemlerin ardından Mersin Müzesi yetkililerine teslim edileceğini kaydetti.

Kazıların bu yılki kısmında, Soli Höyük'te 15'inci yüzyıla denk gelen "Kizzuwatna Dönemi" üzerinde yoğunlaştıklarını bildiren Yağcı, "Geçen yıl ortaya çıkarılan bu döneme ait surlar ile yapılar ve içindeki buluntuları açığa çıkarmayı amaçlıyorduk. Çalışmalarda surlar daha

belirginleşirken, 15. ve 14. yüzyılda Soli Höyük'teki savunma sistemi ile ilgili oldukça açık bilgilere ulaştık" dedi. Yağcı, kazı çalışmaların 20 Ağustosa kadar süreceğini sözlerine ekledi.

