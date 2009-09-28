1700 yıllık 3 gladyatör iskeleti bulundu

Denizli'nin Buldan İlçesi'ne bağlı Yenicekent Beldesi yakınlarında bulunan Tripolis Antik Kenti'nde yapılan kazılarda bir kaya mezarda yan yana gömülmüş 1700 yıllık 3 gladyatör ya da boksör iskeleti bulundu.

Tripolis Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Yrd. Doç. Dr. Aytekin Erdoğan, Tripolislilerin boks sporunda oldukça başarılı olduğunun bulunan yazıtlarla kanıtlandığını belirtti. Yeni bulunan 1700 yıllık sporcu mezarlarındaki horoz figürlerinin kentin takım amblemlerinin göstergesi olduğunu anlatan kazı başkanı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Erdoğan, “Mezarlarda horoz ve gladyatör kabartmalı kandiller çıktı. Antik dönemde horoz güç ve onurun simgesi olarak biliniyor. Ayrıca kazılarda çıkan yazıtlar da Tripolis halkının boks sporunda oldukça başarılı olduklarını belirtiyor. Burada bulunan horoz kabartmaları kentin takım amblemlerinin horoz olduğunun yüksek bir göstergesi” diye konuştu.

Denizli'nin tarihi alanlarından Yenicekent Beldesi'nde bulunan Tripolis Antik Kenti'ndeki kazılar bu yıl yaklaşık bir ay süren çalışma sonucu tamamlandı. Tripolis Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Yrd. Doç. Dr. Aytekin Erdoğan, kısa süren çalışmalar sonunda önemli buluntular ortaya çıkardıklarını belirterek, “Çalışmalarda kentin agorasında kemerlerden oluşan çok büyük bir yapı kompleksi var. Onu açmaya başladık. Nekropol alanında çalıştık. Orada 6 mezar temizledik. Burada güzel buluntular elde ettik. Kandiller ve gözyaşı şişeleri bulduk” dedi.

Yazıtlarda özellikle Tripolisli sporcuların boks sporunda galip geldiği, bu kişilerin onuruna heykeller dikildiğinin yazdığını kaydeden Erdoğan, “Yeni bulduğumuz kaya mezar büyük ihtimalle ya bir gladyatör yada bir sporcu ailesine ait. İskeletler normalden oldukça büyük ve kemik yapısı gelişmiş” diye konuştu.



Bulunan yazıtlarda Tripolis'te spor oyunlarının düzenlendiğinin olduğunu işaret eden Erdoğan, buluntularla ilgili arazi çalışmalarının tamamlandığını, şimdi incelemelerin başlayacağını, ayrıntılı bilgilerin buradan çıkacağını ifade etti. Tripolis'te Hierapolis ve Laodikya'nın da içinde bulunduğu bölgeler arası spor karşılaşmalarının düzenlendiğini bildiren Erdoğan, taş ve mermer levhalardaki kimi yazıtlarda Tripolis'in boks konusunda şampiyonlar çıkaran bir kent olduğunu, gladyatör ya da horoz gibi kabartmaların bu yazıtlardaki sporcu kent imgesinin kanıtı olarak düşünülebileceğini söyledi. Erdoğan, “Horoz kabartmaları, aynı zamanda günümüz Denizli'sinin simgesi olan horozun Laodikya'daki buluntudan sonra tarihsel köklerini kanıtlayan önemli bir antik kabartmadır” dedi.