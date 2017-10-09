170 yaşlı otobüslerle alınıp sinemada film izledi

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'un Ayvacık İlçesi\'ndeki 38 mahalleden yaşları 65 üstünde olan 170 kişi, otobüslerle mahallerinden alındı. Yaşlılar, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kent Müzesi\'ni gezip, sinemada film izledi.

\'Nesilden nesile gönül köprüsü\' sosyal sorumluluk projesi kapsamında Samsun\'un Ayvacık İlçesi\'nin 38 mahallesinden 65 yaş üstü 170 yaşlı otobüslerle mahallelerinden alınarak kent merkezine getirildi. Yaşlılardan oluşan grup önce Kent Müzesi\'ni gezdi. Burada Samsun\'un tarihi ve kültürel özelliklerinin anlatıldığı bölümlerde bilgiler aldı. Ardından kentteki bir AVM\'ye götürülerek burada \'Babam\' isimli sinema filmini izledi. Katılımcılarının bazılarının ilk defa müzeye gelin sinemada filim izlediği belirtildi. Çalışma ile ilgili bilgi veren Proje koordinatörü olan 23\'üncü dönem AK Parti Samsun Milletvekili Fatih Öztürk, \"2 ay önce yine bir proje kapsamında çocuklarımızı samsun şehrimizde tanıştırmıktık. Bu günde yaşlılarımızı alıp kent merkezine getirdik. onları sinamayla tanıştırıp müze gezisi yaptıralım istedik. Bir çoğu hayatlarında ilk kez sinemaya gidecek. Bu şehrin insanının sosyalleşmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz. bu tür projelerimizi sürdüreceğiz. Yalnızca yolcu taşımakla bu iş bitmiyor . Bu tür projelere diğer gruplarında destek vermesini istiyoruz\" dedi.



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