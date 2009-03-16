170 milyon kişi diyabetli

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından dün YDÜ’de “Diyabet Önlenebilir Bir Hastalık mıdır?” konulu bir konferans düzenlendi.



Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre konferans Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nün, Tıbbî Beslenme ve Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Emel Özer tarafından verildi.



Doç. Dr. Emel Özer konferansında özetle şunları söyledi:



“Bugün 170 milyon diyabetlinin bulunduğu dünyamızda bu sayının 22 yıl içinde 2 kattan fazla artacağı bildirilmektedir. Bulaşıcı bir hastalık olmamasına karşın Diyabet, Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler tarafından birinci derecede mücadele edilmesi gereken bir hastalık olarak ilan edilmiştir. Diyabet, tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için de önemli bir sağlık sorunudur. Tip 2 diyabetle ilişkili risk faktörleri ve prediyabetin belirtileri konusunda toplumun bilgilendirilmesi Tip 2 diyabeti önleme bilincinin oluşmasında son derce önemlidir. Ailede diyabet öyküsü (birinci derece akrabalarda diyabet olması), obezite, sedanter yaşam tarzı, insülin direnci, hiperinsülinemi, prediyabet (bozulmuş glikoz toleransı) ve geçmişte gestasyonel diyabet öyküsünün varlığı tip 2 diyabet gelişimi için güçlü risk faktörleridir. Diyabet önlenebilir bir hastalıktır. Önlem için kilolu veya obez bireyler, mevcut ağırlığın yüzde 5’i ve daha fazla oranda vücut ağırlığı ile tüketilen günlük enerjinin yüzde10’undan azını doymuş yağlardan sağlayacak şekilde, doymuş yağ tüketimini azaltmalıdırlar. Buna karşın kilolu ve obez bireyler posa tüketimini arttırmalı (Tüketilen her 1000 kalori için 15g posa alınmalı) ve günlük yaşamlarına her gün en az 30 dakika fiziksel aktivite eklemelidirler.”

