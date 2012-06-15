Bizim evin 'minik' kedisi

Enzo'nun birçok açıdan bakıldığında sıradan bir ev kedisinden farkı yok: İlgi odağı olmaktan hoşlanıyor, uyumaya bayılıyor ve sık sık pençelerini mobilyalara geçiriyor.

Enzo’nun diğer ev kedilerinden çok belirgin bir farkı var: Kendisi 170 kilogramlık bir Bengal kaplanı. Enzo, Güney Afrika’nın Brakpan şehrinde Michael Jamison ve kız arkadaşı Jackie Smit’in ev hayvanı. Çift evlerini Enzo’nun yanı sıra 14 köpekle paylaşıyor.

Jamison ve Smit, Enzo’yu dokuz haftalık şirin bir bebekken almışlar. Ancak o minik bebek kısa bir süre içinde günde 5 kilogram et tüketen bir deve dönüşmüş.

“Enzo’ya sahip olmak hiçbir şeye benzemiyor. Hayatımızın her günü bambaşka geçiyor” diyen Jamison, kaplanın ailenin bir parçası olduğunu söyledi.

Biberonla besleniyor

Enzo sabahları uyanınca koşa koşa mutfağa gidip tezgaha zıplıyor. Burada yatmaya bayılan Enzo’yu Smit ve Jamison biberonla besliyor.

Öğle uykusu zamanı gelen Enzo ya şezlongunda ya da Smit ve Jamison’ın yatağında yatıyor.

Sonra oyun saati geliyor ancak oynarken çok dikkatli olmak gerekiyor. Jamison zaman zaman durumun kontrolden çıkabildiğini belirtiyor:

“Bir kaplanla oynamak gerçekten çok zor. Eğer yanlış yerinizi kaparsa tam olarak ısırmasa bile dişlerinin yarattığı sıyrıklar kanayabilir. Ben artık alıştım, her oynadığımızda biraz kan kaybetmeyi kabullendim.”

Kedi mamasına bayılıyor

Sonra Enzo’nun akşam yemeği saati geliyor. Bu “dev kedi” kedi mamasına bayılıyor ve yemeğini hep mutfak tezgahında yemek istiyor.

Enzo’nun bütün masumiyetine karşın bir de kötü huyu var: Koltukları kemirmek. Onu da terk ederse tam bir ev kedisi olacak. (Hürriyet)