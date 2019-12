17 yıllık hasret bitiyor

Son olarak 1991’de bir albüm yayımlayan grubun yeni albümünün adı “Chinese Democracy” olacak. İçinde 14 parça bulunan albümün çalışmalarının 14 yıldır devam ettiği, albümdeki bazı şarkıların 1994’te yapıldığı belirtiliyor.



''Chinese Democracy''de, Guns'n Roses'ın yeni şarkıları ''Better'' ile''I.R.S'' de yer alıyor.Yeni albüme emek verenler arasında, Nirvana'nın efsane albümü ''Nevermind''ın miksini yapan Andy Wallace da bulunuyor.



Guns'n Roses tarihçesi



1985 yılında müzik arenasındaki yerini alan Guns'n Roses topluluğu, Indiana'dan Los Angeles'a göç eden Axl Rose ile Izzy Stradlin'in yanlarına Tracii Guns, Ole Beich ve Rob Gardener'ı da almasıyla kuruldu. Topluluğa sonraki yıllarda Duff McKagan, Slash ve Steven Adler katıldı.



Kısa bir süre sonra 1986'da ilk çalışma olan ''Live Like a Suicide'' çıktı. Aynı yılın sonlarından 1987'nin ortalarına kadar stüdyoda kalan grubun ilk büyük albümü ''Appetite For Destruction'' 1987'de çıktı. Albüm, müzik piyasasında bomba gibi patladı ve toplam 20 milyon kopya sattı. Bu albümden çıkan ''Welcome to the Jungle'', ''Sweet Child O'Mine'', ''Paradise City'' ve ''Nightrain'' müzik listelerinde en üst sıralarda yer aldı. Albüm, Amerika'nın en önemli müzik listesi Billboard Top 100'de 5 hafta 1 numarada kalarak rekor kırdı.



1988 yılında ''Appetite For Destruction'' dünya turnesine devam eden grup, aynı yılın sonlarına doğru ''GN'R Lies'' albümünü çıkardı. Milyonlarca albüm satıp, kapalı gişe konserler veren grup artık medyanın odak noktasıydı. Grup, müzikal başarılarıyla olduğu kadar skandalları ile de gündemden düşmüyordu.1991'in ilk aylarını stüdyoda geçiren grup, Use Your Illusion World Tour 91-93'ü başlattı. Topluluk, bu kapsamda İstanbul'da da konser verdi.



Grup, sonraki yıllarda ayrılıklar yaşadı. Topluluğu diriltmek için harekete geçen Axl Rose ve yeni Guns'n Roses, 2002 Ağustos sonunda sürpriz bir şekilde MTV Video Müzik Ödülleri töreninde sahne aldı ve geceye damgasını vurdu. Hayranları yeni albüm beklerken ünlü çalışmalarının yer aldığı ''Greatest Hits'' albümü 2004'te yayınlandı. Çalışma, çok büyük satış rakamlarına ulaştı ve topluluk yeniden müzik alemine hızlı bir dönüş yaptı.



4 yıllık aradan sonra bu yıl yeniden konserler dizisiyle hayranlarına ulaşan Guns'n Roses, İstanbul'da da Kuruçeşme Arena'da 10 bin kişiye seslendi.Guns'n Roses, Axl Rose [vokal, piyano, gitar) Dizzy Reed (piyano, klavye) Tommy Stinson (bas gitar) Robin Finck [gitar) Richard Fortus [gitar) Ron Thal [gitar) Brain Mantia [davul) ve Chris Pitman'dan (klavye) oluşuyor.