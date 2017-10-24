17 yıldır kanserle mücadele eden Yeşim vazgeçmedi; evlendi, çocuk sahibi olmak için tedavi görüyor

17 yıldır kanserle mücadele eden Yeşim Gökyar (25) aşık olduğu Orhan Koza ile tüm olumsuzluklara rağmen evlendi. Kanser Gökyar'ın tüm vücuduna yayıldı ama Yeşim-Orhan çifti vazgeçmedi. Şimdi çocuk sahibi olmak için tüp bebek tedavisi gören Yeşim, "Kanserciğim tüm vücudumu sardı. Ama Orhan'ıma bebek vereceğim. O çocuk doğacak adı da Ediz Kartal olacak. Ben Beşiktaşlıyım. Aşkımız onunla sürecek. Sözüm söz” ifadesini kullandı.

Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin'in haberi aynen şöyle:

İstanbul’da ayakkabı firmasında çalışan Orhan Koza’ya bir arkadaşı Yeşim Gökyar’ın fotoğrafını gösterdi. Orhan büyülendi. Ağzından çıkan ilk cümle “İşte evleneceğim kadın” oldu. Tanıştılar. Yeşim de Orhan’ı sevdi. Arkadaşları “Yeşim kanser, ayrıl” dedi.

"Ölürüm de vazgeçmem"

Orhan yıkıldı. Ancak “Ölürüm vazgeçmem” yanıtını verdi. Gerçeği Yeşim’den duyana kadar bilmiyormuş gibi davrandı. Yeşim, kendisine yaşama sevinci veren Orhan’a hastalığını anlatıp “Benimle bir geleceğin yok. Beni hemen bırak. Ayrılalım” dedi.

"Benim yerimde sen olsan vazgeçer miydin?"

Orhan, Yeşim’e tek bir soru sordu: “Benim yerimde sen olsan vazgeçer miydin?” Yeşim “Asla” diye yanıt verdi. Bu söz Orhan’a yetti. Kanserin son evresinde olan Yeşim’in çocuk için tek canlı yumurtası kaldığını öğrenince “Hemen evlenelim” dedi.

Babası karşı çıktı



Orhan, evliliğe karşı çıkan ailesini “Yeşim ile bir gün bile bir ömür” diyerek ikna etti. Yeşim’in babası da “Sen hastasın, bıkar bırakır” diyerek evliliğe onay vermedi. “Bir günlük ömrüm de olsa Orhan’ın yanında son bulsun” deyince babası da ikna oldu.

"O çocuk doğacak"

25 Eylül 2017’de evlendiler. Şimdi tüp bebek tedavisi gören Yeşim şunları söylüyor: “Kanserciğim tüm vücudumu sardı. Ama Orhanıma bebek vereceğim. O çocuk doğacak adı da Ediz Kartal olacak. Ben Beşiktaşlıyım. Aşkımız onunla sürecek. Sözüm söz.”

"Tüm kalbimle Yeşim'in doğacağına inanıyorum"

Orhan da tüm kalbiyle Yeşim’in iyileşeceğine inanıyor ve şöyle diyor: “Bir kadın doğum yapınca hücreleri yenilenirmiş. En çok ‘Yeşim kurtulur’ diye çocuk istiyorum. Bu çocuk aşkımızın mucizesi olur. Ama bir gün gitse bile Yeşim benim için zaten ölümsüz.”