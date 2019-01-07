17 yıldır, askerde çarşı iznine çıktıktan sonra kaybolan oğlunu arıyor

Mahir ALAN- Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN\'ın Besni ilçesinde yaşayan Dursun Tutuş (81), yaklaşık 17 yıl önce askerde çarşı iznine çıktıktan sonra kaybolan oğlu Sinan Kavun\'un sesini duymak istiyor. Üzüntüsünden gören gözünü de kaybettiğini belirten Tutuş, \"Tek isteğim, ölmeden oğluma kavuşmak. Öldüyse bile mezarına gidip, dua etmek istiyorum\" diye konuştu.

Eşinden ayrıldıktan sonra yalnız yaşayan biri kız, 4 çocuk annesi Dursun Tutuş, o dönem 20 yaşındaki en küçük oğlu Sinan Kavun\'u 1992 yılında vatani görevi için Sivas\'a uğurladı. Burada acemi eğitimini tamamladıktan sonra usta birliği eğitimi için Ankara\'ya giden Sinan Kavun, kısa süre sonra çarşı iznine çıktı ancak birliğine dönmedi. Anne Tutuş, birliğini arayınca kaybolduğunu öğrendiği oğlu için kayıp ilanı verdi. Ancak aradan geçen süre içerisinde Sinan Kavun, yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı. Çocukluktan bu yana bir gözü görmeyen Dursun Tutuş, oğlunun kaybolmasından bir yıl sonra diğer gözünü de kaybetti.

Oğlunun ardından gözyaşı dökmeyi sürdüren acılı anne, tek isteğinin ölmeden önce oğlunun sesini son bir kez duymak olduğunu söyledi. Kızının yanında hayata tutunmaya çalışan Dursun Tutuş, \"17 yıl oldu, Sinan\'dan haber alamıyoruz. Ölü veya diri hiçbir haber yok. Bir gözüm görmüyordu, diğeri de Sinan\'ın ardından ağlamaktan kör oldu. Şimdi tek isteğim, ölmeden oğluma kavuşmak. Öldüyse bile mezarına gidip, dua etmek istiyorum. Yetkililerden bunun için yardım istiyorum\" dedi.



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