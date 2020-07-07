17 yılda 521 bin futbol sahası kadar arazi satılmış

17 yılda 3.7 milyar metrekarelik kamu arazisi özelleştirildiği ortaya çıktı. 2003-2019 yılları arasında Hazine’ye ait 2.1 milyar metrekare orman vasfını yitirmiş alan, 971 milyon metrekare arsa ve 586 milyon metrekare tarım arazisi elden çıkarıldı.

Sözcü'nün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, 2003-2019 yılları arasında Hazine'ye ait toplam 3 milyar 724 milyon metrekare büyüklüğünde arsa, tarım arazisi ve orman vasfını yitirmiş alan elden çıkarıldı.

Kamu lojmanları, tesisleri ve idari binalar da eklendiğinde söz konusu dönemde gayrimenkul satışından 16.5 milyar liralık gelir elde edildi. Standart bir futbol sahasının 7 bin 140 metrekare olduğu dikkate alındığında, AKP iktidarında 521 bin 650 adet futbol sahası büyüklüğünde alanın satıldığını söylemek mümkün. Özelleşen devlet arazilerinin boyutu, 3 milyar 562 milyon metrekare büyüklüğündeki İstanbul'un Avrupa yakasından daha büyük.

Tarım arazilerini almak için yurt genelinde bekleyen 363 bin 442 başvurunun da sonuçlanması halinde toplam satılan alanın İstanbul'un yüzölçümü olan 5 milyar 461 milyon metrekareyi geçmesi bekleniyor.