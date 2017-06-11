17 yıl hapis yatan adam 'kopyası' yakalanınca bırakıldı

ABD'nin Kansas eyaletinde gerçekleşen bir silahlı soygun suçu için 19 yıl hapse mahkum edilen bir adam, kendisine kopyası kadar benzeyen şüpheli adam bulunduğunda bırakıldı.

Sadece görgü tanıklarının ifadeleriyle teşhis edilerek yakalanan Richard Anthony Jones, yeterli kanıt bulunamadığı için 17 yıl sonra salıverildi.

Tanıklar, iki adamın birbirinden ayrılamayacak kadar benzediğini söyledi. Jones, kendisine bu kadar benzeyen diğer adamı bulmanın "samanlıkta iğne aramak" kadar zor olduğunu belirtti.

Serbest bırakılan Jones, "Şansa inanmam ama sanırım Tanrı beni kutsadı" dedi.