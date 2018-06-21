17 yaşındaki Tibet, kırmızı ışık ihlali kurbanı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da, kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen otomibilin çarptığı motosikletin sürücüsü Tibet Uzer (17), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Barınaklar Bulvarı\'nda meydana geldi. Havva Kıvılcım K. yönetimindeki 07 GGP 94 plakalı otomobil, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapınca Tibet Uzer yönetimindeki 07 L 7781 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Tibet Uzer, yaralandı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Uzer, yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. Polis, otomobil sürücüsü Havva Kıvılcım K.\'yi gözaltına aldı.

Antalya Adli Tıp Kurumu\'ndaki otopsisinin ardından Tibet Uzer\'in cenazesi toprağa verilmek üzere yakınları tarafından morgdan alındı.

Büyük üzüntü yaşayan baba Nihat Uzer, \"Kırmızı ışıkta geçip oğlumun ölümüne neden olmuş. Oğlum 30 Haziran\'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı\'na (YKS) girecekti. Şikâyetçiyim. Cezasını çeksin\" dedi.

FOTOĞRAFLI