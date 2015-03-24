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Yaşam

17 yaşındaki Simge grip kurbanı!

Simge İlgen’in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi

24 Mart 2015 23:20

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde grip rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Simge İlgen'in ani ölümü, ailesini ve arkadaşlarını üzüntüye boğdu.

Doğan Haber Ajansı’ndan Zeynep Görgülü’nün haberine göre, grip olan Simge İlgen, pazartesi sabahı evde kusması sonucu ailesi tarafından Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlgen, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Şereflikoçhisar Tuz Gölü Anadolu Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi olan Simge İlgen’in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. İlgen’in cenazesi, yapılan otopsi sonrası tekrar ilçeye gönderilerek ikindi namazı sonrası ailesinin, arkadaşlarının ve tüm sevdiklerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. 

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