17 yaşındaki Rabia Yaman camdan 'düşerek' hayatını kaybetti; kaçmaya çalışan arkadaşlarını komşular yakaladı

İstanbul, Esenyurt'ta 17 yaşındaki Rabia Yaman, lüks bir sitedeki dairenin camından aşağı düşerek hayatını kaybetti. O sırada evde bulunan biri kadın 3 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Esenyurt ilçesi Piri Reis Mahallesi'nde akşam saatlerinde iddiaya göre, lüks bir sitenin günlük olarak kiralanan bir dairesine ikisi kadın toplam 4 kişi eğlenmeye gitti. O sırada, alkol aldıkları iddia edilen 4 kişilik gruptan Rabia Yaman (17), henüz bilinmeyen nedenle camdan aşağı düştü.

Arkadaşları kaçmaya çalıştı

Olayı gören diğer 3 arkadaşı panik halinde siteden kaçmaya çalıştı. Durumu fark eden komşular şahısları yakalayarak olayı polise ihbar etti.

Polis, kaçmaya çalışan 3 şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü. Sağlık ekipleri, ilk yapılan incelemelerde Rabia Yaman'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, inceleme başlattı.

Çok sayıda suç kaydı var

Öte yandan çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen Rabia Yaman’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (İHA)