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Yaşam

17 yaşındaki liseli genç kız 4 gündür kayıp

Safiye Turan, son olarak bir arkadaşını kontorü olmadığı için otobüsteki bir kadının telefonundan aradığı ve otobüste olduğunu söyledi

02 Ocak 2015 10:56

Antalya’da lise öğrencisi, 17 yaşındaki Safiye Turan’dan dört gündür haber alınamıyor.

Antalya Aksu’da oturan Metin Çiviler Anadolu Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Safiye Turan (17), pazartesi günü saat 06.20’de okula gitmek için evden çıktı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Mehmet Çınar’ın haberine göre, otobüse binen genç kızdan bir daha haber alınamadı. Turan’ın bir gün önce okuldaki kız arkadaşlarına, öğle yemeğini birlikte yemeleri için hazırlık yapmalarını istediği yönünde mesaj attığı ortaya çıktı. Kızının erkek arkadaşının olmadığını, derslerinde de başarılı bir çocuk olduğunu belirten baba Turgut Turan, “Safiye’nin hayatından endişeliyiz” dedi.

Safiye Turan’ın, pazartesi günü bir kız arkadaşını otobüsteki bir kadının telefonundan “Kontörüm yok teyze. Arkadaşımı arayabilir miyim” diyerek aradığı ve otobüste olduğunu söylediği belirtildi.

 

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