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Yaşam

17 yaşındaki kızın midesinden saç kılı, sakız ve tırnak karışımı kitle çıktı

Afyonkarahisar'daki özel bir hastanede meydana gelen vakada, kitlenin 2-3 yılda oluşabileceği söylendi

02 Kasım 2012 21:12

Afyonkarahisar'da meydana gelen bir olayda mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle hastaneye giden 17 yaşındaki kızın midesinden, saç kılı, sakız ve tırnak karışımından oluşan yaklaşık 500 gram ağırlığında bir kitlenin ortaya çıktığı açıklandı.

Kentteki bir özel hastanede görevli genel cerrahi uzmanı Op. Dr. Mehmet Bulut, düzenlediği basın toplantısında, 17 yaşındaki hastanın, mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle kendilerine başvurduğunu ifade etti.

Uygulanılan bir takım tetkik ve tahliller sonucu hastanın midesinde yabancı cisim belirlediklerini belirten Bulut, şu açıklamalarda bulundu: "Hastanın midesinde toplanmış saç kılı, sakız ve tırnak karışımı bir kitle olduğunu tespit ettik.

Kitle 500 grama yakın ağırlığa sahipti, midenin tamamını doldurmuştu. Başarılı bir cerrahi operasyonla bu kitleyi tamamen çıkardık. Ameliyat sırasında bağırsaklarını da kontrol ettik ve herhangi bir kitleye rastlamadık. Müdahale edilmeseydi mide ve bağırsak sistemi tamamen kapanabilirdi. Hastamız şu anda sağlıklı ve tedavisine devam ediliyor. 10 güne kadar normal yaşamına dönebilecek."


Kitle, hastanın midesinde 2-3 yılda oluşmuş


Bulut, yaklaşık 2-3 yılda oluştuğunu tahmin ettikleri kitlenin hastanın midesinde herhangi bir tahribata yol açmadığına dikkat çekti.

"Böyle vaka tıp literatüründe çok az görülür" diyen Bulut, özellikle çocukların çok sık tükettiği sakız ile saç kılı, giysi tüyü, madeni para gibi cisimlerin midede erimeden kalabileceğini ve zamanla büyük kitlelere neden olabileceği için ailelerin bu anlamda daha dikkkatli olması gerektiğine işaret etti.

Bu tür olaylara her zaman rastlanabileceği uyarısında bulunan Op. Dr. Mehmet Bulut, "Bu tür olaylar herkesin başına gelebilir. Aynı şekilde bu hastamızın başına da yeniden gelebilir. Özellikle aileler, çocuklarının yediği, içtiği şeyler konusunda dikkat etmeli" şeklinde konuştu.

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