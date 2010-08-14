17 yaşındaki kızı bıçaklayarak öldürdüler

T24- Manisa'da dedesinin evine temizlik yapmaya giden 17 yaşındaki Emine Çetin, ailesi bir alt kattaki marketteyken cinayete kurban gitti. Vücudunda 10 bıçak darbesi bulunan, başına sert bir cisimle vurulan genç kızın boğulmaya çalışıldığı ortaya çıktı.



Temizliğe gitti



Sakine Evren Meslek Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Emine Çetin, yengesi Bircan Çetin ile birlikte geçtiğimiz Çarşamba günü sağlık problemleri bulunan eşi Emine'yi kent merkezindeki bir hastaneye götüren dedesi Orhan Çetin'in evine temizliğe gitti. Bir süre sonra yenge Bircan, zemin katta bulunan Emine Çetin'in babası İbrahim Çetin'e ait markete yardım etmek için indi. Saat 20.00 sıralarında İbrahim Çetin, marketi kapatıp yeğeni 7 yaşındaki Mustafa'dan yukarı çıkıp kızı Emine'yi çağırmasını istedi. Küçük Mustafa üst kata çıktığında, kuzeni Emine'yi salonda boynunda bir ip ve bıçaklanmış şekilde, kanlar içinde yatarken bulunca durumu amcasına bildirdi.



Kamera görüntüleri inceleniyor



Ağır yaralanan genç kız, babası tarafından otomobille olay yerine 150 metre uzaklıktaki Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Hastanede yapılan ilk otopside, darp edildiği belirlenen genç kızın 10 yerinden bıçaklandığı, başına sert bir cisimle vurulduğu ve iple boğulmaya çalışıldığı ortaya çıktı. Genç kızın cesedinin otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılacağı belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan uzman ekipler, evin salonunda buldukları kanlı bıçak ile eve çıkan merdivenleri gördüğü tespit edilen güvenlik kamerasının kayıtlarına el koydu.Olayla ilgili, genç kızın babası İbrahim Çetin, ağabeyi Musa, yengesi Bircan ile 5 market çalışanı ifadelerine başvurmak üzere Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Ölüm nedeni bıçaklanma



İzmir Adli Tıp Kurumu yetkilileri, yapılan ilk incelemede genç kızın bıçaklanma ve kafa travması nedeniyle yaşamını yitirdiğinin belirlendiğini ve tecavüz bulgusuna rastlanmadığını ifade etti.



