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17 yaşındaki kıza, 'Yıkın bu camileri' paylaşımı yaptığı iddiasıyla gözaltı

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da bir sosyal paylaşım sitesinden 'Yıkın bu camileri' diye paylaşımda bulunduğu iddia 17 yaşındaki N

29 Eylül 2017 17:34

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da bir sosyal paylaşım sitesinden \'Yıkın bu camileri\' diye paylaşımda bulunduğu iddia 17 yaşındaki N.İ. adlı genç kız, polis tarafından gözaltına alındı.
Olay İlkadım İlçesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre N.İ., bir süre önce kendisine ait bir sosyal paylaşım sitesinden küfürlü cümleler kullanıp, \'Yıkın bu camileri\' diye paylaşımda bulundu. Paylaşımı görüp tepki gösteren bazı vatandaşlar polise şikayette bulundu. Şikayetin ardından harekete geçen polis, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Yaşının küçük oluşu nedeniyle Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen N.İ., hakkında başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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