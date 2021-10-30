17 yaşındaki kız çocuğu, YouTube'dan izlediği videolarla ailesinin haberi olmadan odasında doğum yaptı

Hindistan'da polis, 17 yaşındaki bir kız çocuğunun YouTube'taki öğretici videolardan faydalanarak evde doğum yaptığını, ailesininse kızlarının hamileliğinden haberdar olmadığını söyledi.
Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletindeki bir kız çocuğu 20 Ekim'de doğum yaptı fakat ailesi kızlarının doğum yaptığını iki gün sonra, odasından yeni doğan bebeğin ağladığı duyulunca öğrendi.
Kottakkal Polis Karakolu memuru MK Shaji, kız çocuğunun hemen bölge hastanesine götürüldüğünü söyledi ve hem kızın hem de yeni doğan bebeğin güvende ve iyileşmekte olduğunu belirtti.
Polis, kızla aynı muhitte yaşayan 21 yaşındaki bir adamı tutuklarken, kız çocuğu reşit olmadığı için polis, adamı tecavüz suçlamasıyla ve Çocukların Cinsel Suçlardan Korunması Yasası gereğince gözaltına alındı.
Independent Türkçe'de yer alan habere
göre, çocuk hamile olduğunu öğrendiğinde konuyu ebeveynlerine açıklaamdı.
Polis, çocuğun annesinin gözünün bozuk olduğu, babası da bir hastanede gece bekçisi olarak çalıştığı için ailenin durumdan haberdar olmadığını söyledi. Shaji, kız çocuğunun hamileliğini bol giysiler giyerek saklamayı başardığını da sözlerine ekledi.
Shaji "YouTube'dan doğumla ilgili her şeyi incelemiş ve doğum esnasında göbek bağını kendi başına makasla kesmiş. Cep telefonundan YouTube'a bakarak her şeyi öğrenmiş" dedi.
Polis, her iki ailenin de çocuklarının ilişkisinden haberdar olduğunu, evlilik için çocuğun reşit olmasının beklendiğini söyledi.