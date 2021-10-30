17 yaşındaki kız çocuğu, YouTube'dan izlediği videolarla ailesinin haberi olmadan odasında doğum yaptı

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletindeki bir kız çocuğu 20 Ekim'de doğum yaptı fakat ailesi kızlarının doğum yaptığını iki gün sonra, odasından yeni doğan bebeğin ağladığı duyulunca öğrendi.

Kottakkal Polis Karakolu memuru MK Shaji, kız çocuğunun hemen bölge hastanesine götürüldüğünü söyledi ve hem kızın hem de yeni doğan bebeğin güvende ve iyileşmekte olduğunu belirtti.

Polis, kızla aynı muhitte yaşayan 21 yaşındaki bir adamı tutuklarken, kız çocuğu reşit olmadığı için polis, adamı tecavüz suçlamasıyla ve Çocukların Cinsel Suçlardan Korunması Yasası gereğince gözaltına alındı.