17 yaşındaki kız 3 yıl tecavüze uğramış

T24 - Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde 17 yaşındaki Z.K.’ya cinsel istismarda bulunulduğu gerekçesi ile yaşları 17 ile 22 arasında değişen 5 kişi gözaltına alındı. Aynı kız çocuğuna 3 yıl önce tecavüz ettiği iddia edilen 22 yaşındaki Y.G. ise aranıyor.



27 Ocak tarihinde kayıplara karışan 17 yaşındaki Z.K., 3 gün sonra polis tarafından bulundu. Kızlarının alıkonulduğunu iddia eden aile Z.K.’nın sağlık kontrolünden geçirilmesini istedi. Sağlık kontrolünde genç kızın cinsel ilişkiye girdiği anlaşıldı. Psikolog eşliğinde ifadesine başvurulan Z.K, 3 yıl önce Y.G (22) tarafından tecavüze uğradığını anlattı. 3 yıldan bu yana da 5 kişi tarafından cinsel istismara maruz kaldığını söyleyen genç kızın ifadesinin ardından, Çocuk Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler harekete geçti.



Yaşları 17 ile 22 arasında değişen 5 kişi kısa süre sonra gözaltına alındı. Polis tarafından yakalanan H.K (18), V.S (22), S.V (18), C.Ö (17) ve O.K (17) sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorguya alındı. Şüphelilerden 4’ünün Z.K. ile ilişkiye girdiklerini anlattıkları belirtildi. Öte yandan Z.K.’ya 14 yaşındayken tecavüz ettiği öne sürülen Y.G.’nin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.





