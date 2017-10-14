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17 yaşındaki Helin'in katili tutuklandı

Emniyette susma hakkını kullanan zanlı, savcılıkta da ifade vermedi

14 Ekim 2017 18:01

İstanbul Pendik'te dün (13 Ekim 2017) lise öğrencisi Helin Palandöken'i av tüfeği ile öldürüp iki öğrenciyi de yaralayan Mustafa Y. (21), "tasarlayarak öldürme ve iki kişiyi yaralama" suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mustafa Y., çıkarıldığı mahkemece "tasarlayarak öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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Habertürk'ten Arzu Deniz Kaya'nın haberine göre, emniyette susma hakkını kullanan zanlı, mahkeme sorgusunda şunları söyledi:

“Ben üzerime atılı suçlamayı anladım. Olayın hala şoku altındayım. Neyi nasıl anlatmam gerektiğini bilemediğim için şu ana kadar ifade veremedim. Helin Palandöken ve o esnada yanında bulunan kişilere av tüfeğiyle ateş ettiğimi kabul ediyorum. Bu av tüfeğini internetten satın almıştım. Ateş ettikten sonra da olay yerinden kaçtım. Sonrasında ne olduğunu ve ne yaptığımı hatırlamıyorum. Kafam çok karışık. Şu an söylediklerimden fazla bir şey anlatabilecek durumda değilim.”

 

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