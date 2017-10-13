Pendik'te okul önündeki öğrencilere saldırı; 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul Pendik'te bir kişi 3 öğrenciyi okul önünde pompalı tüfekle vurdu. Vurulan öğrencilerden biri hayatını kaybetti. Yaralı iki öğrencinin tedavisine hastanede devam ediliyor. Öğrencileri vuran zanlı, okulun 1 kilometre ötesinde bileklerini kesmeye çalıştığı esnada polislerce yakalandı.

NTV'nin haberine göre, saldırgan, pompalı tüfek ile C.Y. ve D.M'yi bacağından, genç kızı da karından vurdu. Daha sonra istasyonun yaklaşık 500 metre yakınında bulunan İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne kaçtı.

Okulun yangın merdivenine çıkan saldırgan yanındaki bıçak ile bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu. Okul etrafında görevli olan 'Mobil Okul Timi' (MOT) polisleri saldırganı olayda kullandığı pompalı tüfek ve bileklerini kestiği bıçak ile yakalayarak gözaltına aldı. Saldırgan ve yaralılar ambulanslar ile Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Karnından yaralanan genç kız ise, olay yerinde hayatını kaybetti.

"Pompalı tüfek ile vurdu"

Bir görgü tanığı, "Arkadaşlarla buradan geçiyordum. Bir adam söylenip küfür ederek buradan geçiyordu. Bağıra bağıra köprünün oraya kadar çıktı. Ondan sonra okula gitti. Ben de okula gidecektim, bir arabanın içindeki kişiye 'sen benim eski çıktığım kızla nasıl çıkarsın?' dedi. Çocuk da, 'bekle bekle' dedi o anda ona sıktı. O anda kız ellerini yüzüne götürdü, kendini korumaya çalıştı. Oradaki kıza da vurdu, sonra diğer arkadaşlarına vurdu. Pompalı tüfek ile ateş etti" dedi.

Bir başka görgü tanığı ise, "Kırmızı bir araba durdu ben de yavaşlamak zorunda kaldım. Çocuk elinde pompalı tüfek ile araçtan indi. Genç bir çocuk. Kırmızı araba gitti, başladı buradaki çocuklara sıkmaya başladı. Peş peşe 3'üne sıktıktan sonra okula doğru gitti. Biz bekledik, kız çocuğuna baya müdahalede bulundular, ambulans 10 dakika sonra geldi" diye konuştu.

"Sapığım var, dışarı çıkmaya korkuyorum" demiş!

Olayda öldürülen H.P.'nin sosyal medya hesabında kendisini takip eden bir kişi olduğuna dair paylaştığı mesaj ortaya çıktı. Mesajda "Sokağa çıkmaya korkuyorum" ifadeleri yer alıyor.

Başsavcılıktan açıklama

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Pendik'te 1 kız öğrencinin öldüğü 2 erkek öğrencinin yaralandığı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "İstanbul Pendik'te bir okulda öğrenim gören H.P. isimli kız öğrenci yanında 2 erkek arkadaşı D.M. ve C.Y. ile birlikte okuldan çıkarak Pendik Güzelyalı Metro İstasyonuna geldikleri sırada şüpheli M.Y. tarafından pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu H.P. olay yerinde vefat etmiş yanında bulunan arkadaşları D.M. ve C.Y. ise yaralanmışlardır. Şüpheli M.Y. Olay sonrası yakında bulunan bir okula girerek burada intihar girişiminde bulunmuş ve emniyet görevlileri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır. Tedavisi sonrası 14.10.2017 günü ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza getirilecektir." denildi.