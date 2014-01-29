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Sağlık

17 yaşındaki hastanın karnından yaklaşık 5 kilo kist çıktı

Karın ağrısı şikayetiyle doktora başvuran genç ameliyata alındı, karnından 4 kilo 800 gram kist çıktı

29 Ocak 2014 17:28

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden  17 yaşındaki gencin karnından yaklaşık beş kilo ağırlığında kist çıkarıldı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Gökhan Kocaaslan'ın haberine göre, karın ağrısı şikayeti ile hastaneye giden 17 yaşındaki hasta, kist olduğu teşhisinin ardından dün akşam ameliyata alındı. Kadın hastalıkları uzmanları Dr. Mehmet Telek ile Dr. Metin Demirtürk tarafından yapılan ameliyat yaklaşık bir saat sürdü. Ameliyatla genç hastanın karnından 30 santimetre eninde 58 santimetre çapında ve 4 kilo 800 gram ağırlığındaki kist çıkartıldı.

Ameliyat sonrası bir süre yoğun bakıma alınan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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