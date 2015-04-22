17 yaşındaki gence işkence davasında karar çıktı

Üsküdar'da, yolda durdurdukları 17 yaşındaki gence, "Sen Selamsız Mahallesi'nden misin? Sen buraya hırsızlık yapmaya geliyorsun" diyerek dövüp sırtını ısırdıkları gerekçesiyle, "Çocuğa, kendisini savunamayacak kişiye işkence yapma" suçundan yargılanan 2 polis memuru, "eziyet" suçundan hapis cezası aldı.

Sanıklardan şikâyetçi olmadılar

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık polis memurları katılmazken tarafları avukatları temsil etti. Duruşmada söz alan müşteki avukatı sanıklardan şikayetçi olmadıklarını ifade etti. Duruşmada mütalaasını sunan savcı 2 polis memurunun ayrı ayrı "Çocuğa, kendisini savunamayacak kişiye karşı eziyet" suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

2 yıl 6'şar ay hapis cezası

Mahkeme heyeti, 2 polis memurunun müşteki O.T.'ye karşı "Çocuğa, kendisini savunamayacak kişiye karşı eziyet" suçunu işlediklerini belirtti. Polis memurları suçun işleniş biçimi dikkate alınarak önce 3'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Polislerin yargılama sürecindeki olumlu davranışlarını indirim sebebi olarak gören mahkeme heyeti polislerin 2 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Karara temyiz yolunu açık bırakan mahkeme, polis memurlarının cezalarının onanması halinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaktan men edilmesine de hükmetti.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre olay şöyle gelişti. Geçtiğimiz yıl Mart ayında 17 yaşındaki O.T annesi B.S ile Beykoz'dan Üsküdar ilçesinde kurulan bir pazara gitti. Önceden Üsküdar'da oturmaları nedeniyle eski arkadaşlarını görmek için annesinden izin alarak Üsküdar'daki Çiçekçi semtine giden O.T'yi polis memurları durdurdu. İddianamede polislerin O.T'yi 'esmer tenli' olmasından dolayı yanlarına çağırıp, "Sen Selamsız mahallesinden misin? Gel senin üzerini arayacağız" dedikleri belirtilirken, Kanlıca'da oturduğunu söyleyen O.T'nin üzerini aramak isteyen polis memurlarının "Sen buraya hırsızlık yapmaya geliyorsun" ifadelerini kullandıkları kaydedildi.

15 yıla kadar hapis cezası istemi

Eski mahallesine ziyaret amaçlı geldiğini anlatan O.T'ye polis memurlarının küfrettiği ifade edilen iddianamede, O.T'nin ise "Bana küfretmeye hakkınız var mı?" demesi üzerine yüzüne biber gazı sıkılmak suretiyle tekme tokat kelepçe takılarak polis otosuna bindirildiği belirtildi. Polis memurlarınca O.T'nin araç içince dövülerek sırtının ısırıldığı ve Doğancılar Polis Karakolu'na doğru götürüldüğü ifade edilen iddianamede, Polis memurları T.K ve G.K hakkında "Çocuğa, kendisini savunamayacak kişiye işkence yapma" suçundan 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.