17 yaşındaki çocuğa işkence yapan polislere 15'er yıl hapis talebi

Üsküdar'da annesiyle pazara giden 17 yaşındaki O.T'yi durdurup "Sen Selamsız mahallesinden misin?" diye soran iki polis, çocuğa biber gazı sıktı, darp etti ve sırtını ısırdı. Polisler hakkında, "Çocuğa, kendini savunamayacak kişiye işkence yapmak" suçlamasıyla 15'er yıl hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede polislerin, "esmer tenli" olması nedeniyle hırsızlık suçlaması yönelttiği de yer aldı.

CNN Türk’te yer alan habere göre, yolda durdurdukları çocuğa "Sen Selamsız mahallesinden misin? Gel üzerini arayacağız. Sen buraya hırsızlık yapmaya geliyorsun" diyerek dövüp, sırtını ısırdıkları belirtilen polis memurlarına "Çocuğa, kendisini savunamayacak kişiye işkence yapma" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılık iddianamesi hazır

Anadolu Cumhuriyet Savcısı Ersoy Yüce iddianamesinde "Çocuğa işkence yapma" suçlamasına gerekçe olarak şu görüşü savundu. "Zor kullanma gerekçelerine mağdura soru sordukları sırada kaçmaya çalışması sonrasında gelişen olaylara bağladıkları, oysa hayatın olağan akışı içerisinde öncesinde hiçbir suç kaydı olmayan 16-17 yaşları içerisinde olan bir çocuğun kendisine bir şeyler soran polis memurlarından kaçmasının mümkün olmadığı, çocuk yaştaki mağdura insan onuru ile bağdaşmayacak şekilde bedensel ve ruhsal olarak aşağılanmasına yol açacak davranışları gerçekleştirmek suretiyle işkence suçunu işledikleri anlaşılmıştır"

Annesiyle eski mahallesine gitti

İddianamede yer alan ifadelere göre olay şöyle gelişti:

Geçtiğimiz Mart ayında 17 yaşındaki O.T annesi B.S ile Beykoz'dan Üsküdar ilçesinde kurulan bir pazara gitti. Önceden Üsküdar'da oturmaları nedeniyle eski arkadaşlarını görmek için annesinden izin alarak Üsküdar'daki Çiçekçi semtine giden O.T'yi polis memurları durdurdu.

Polislerin "esmer tenli" vurgusu

İddianamede polislerin O.T'yi 'esmer tenli' olmasından dolayı yanlarına çağırıp, "Sen Selamsız mahallesinden misin? Gel senin üzerini arayacağız" dedikleri belirtilirken, Kanlıca'da oturduğunu söyleyen O.T'nin üzerini aramak isteyen polis memurlarının "Sen buraya hırsızlık yapmaya geliyorsun" ifadelerini kullandıkları kaydedildi.

Suç kaydı olmadığı anlaşılınca...

Eski mahallesine ziyaret amaçlı geldiğini anlatan O.T'ye polis memurlarının küfrettiği ifade edilen iddianamede, O.T'nin ise, "Bana küfretmeye hakkınız var mı" demesi üzerine yüzüne biber gazı sıkılmak suretiyle tekme tokat kelepçe takılarak polis otosuna bindirildiği belirtildi. Polis memurlarınca O.T'nin araç içince dövülerek sırtının ısırıldığı ve Doğancılar Polis Karakolu'na doğru götürüldüğü ifade edilen iddianamede, olayın O.T'nin bir arkadaşı tarafından görüldüğü ve annesi B.S'ye anlatması üzerine annenin de karakola gelerek oğlunu aradığı belirtildi.

Oğlunun sırtındaki diş izi fotoğrafıyla soluğu savcılıkta aldı

Anne B.S'nin oğlunun karakola getirilmediğini öğrendiği, şüpheli polis memurlarının ise O.T'nin GBT sorgusunun ardındından herhangi bir suç kaydının olmadığını görüp karakol yakınında araçtan indirdiği kaydedilen iddianamede, oğlunu darp edilmiş vaziyette gören anne, darp raporu alarak savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu. Anne bu sırada delil olsun diye oğlunun sırtındaki diş izi fotoğrafını da çekti.

"İnsan onuru ile bağdaşmayacak şekilde işkence suçu"

Savcı Yüce tarafından ifadeleri alınan 2 şüpheli polis memurunun gözaltına alma olayını doğruladıkları belirtilen iddianamede, "Mağdura karşı zor kullanma gerekçelerine mağdura soru sordukları sırada kaçmaya çalışması sonrasında gelişen olaylara bağladıkları, oysa hayatın olağan akışı içerisinde öncesinde hiçbir suç kaydı olmayan 16 -17 yaşları içerisinde olan bir çocuğun kendisine bir şeyler soran polis memurlarından kaçması mümkün olmadığı, çocuk yaştaki mağdura insan onuru ile bağdaşmayacak şekilde bedensel ve ruhsal olarak aşağılanmasına yol açacak davranışları gerçekleştirmek suretiyle işkence suçunu işledikleri anlaşılmıştır" denildi.

15 yıla kadar hapis cezası istemi

Polis memurları T.K ve G.K hakkında "Çocuğa, kendisini savunamayacak kişiye işkence yapma" suçundan 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Şüpheli polis memurlarının yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

"Sırtımda diş izleri vardı"

O.T mahkeme günün gelmesini beklerken olay günü yaşadıklarını habercilere de anlattı, polis memurlarının kendisini evlere hırsızlık yapmaya gelmekle suçladığını söyledi. Polis memurlarının kendisine biber gazı sıkarak kelepçelediğini kaydeden O.T, "Beni döve döve arabaya soktular. Arabanın içinde de biber gazıyla kafama vurdular. Biber gazı sıktılar. Biri sırtımı ısırdı. Benim yüzüm falan şişti, ağlattılar. Sırtımda diş izleri vardı" dedi. Olay günü O.T'yi gören arkadaşı ise, 2 polisin küfürlü bir şekilde arkadaşına yerdeyken tekmeler, araç içindeyse yumruklar atıldığını ifade etti.