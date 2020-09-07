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17 yaşındaki genç, selfie çekerken 35 metre yüksekten düşerek hayatını kaybetti

07 Eylül 2020 12:39

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen olayda selfie çekmek  isteyen 17 yaşındaki Talha Sülün 35 metrelik kayalıklardan düşerek feci şekilde can verdi.

Edinilen bilgiye göre, babasıyla birlikte köydeki yakınlarına ziyarete gelen Talha Sülün arkadaşı Hakkı Okumuş ile birlikte Hacıahmet mahallesi Akkum mevkiinde bulunan kayalıklara çıkarak selfie çekmek istedi. Kayalıklara çıkan genç dengesini kaybederek 35 metre yükseklikten düştü.

Yanında bulunan arkadaşının ihbarı üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan jandarma ve sağlık ekipleri kurtarma çalışmalarının ardından kayalıklara çarparak darbe alan gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
Fotoğraf tutkusunun kurbanı olan Talha Sülün'ün cansız bedeni Mustafakemalpaşa Devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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