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Yaşam

Yıllarca uğradığı taciz ve tecavüz günlüğü ile ortaya çıktı

Yanında çalıştığı 58 yaşındaki adamın yıllarca taciz ve tecavüzüne uğradıktan sonra hamile kalan B.A.’nın yaşadıkları yazdığı günlüklerinin yakın bir arkadaşı tarafından okunmasıyla öğrenildi

13 Mayıs 2013 14:33

B.A’nın henüz 17 yaşında iken 58 yaşındaki D.M.D’den hamile kalmasına neden olan olaylar, yaşadıklarını yazdığı günlüklerinin yakın bir arkadaşı tarafından okunup, lise öğretmenlerine anlatması üzerine ortaya çıktı. Harçlığını çıkarmak için gitmeye başladığı tatlı dükkânı sahibi D.M.D’nin tacizine uğradığını 10 ya da 11 yaşlarından itibaren yaşadığı tacizin 17 yaşında 2 kez tecavüze dönüştüğünü anlatan B.A’nın hamile olduğu anlaşıldı. 2 aylık hamilelik sonlandırıldı, koruma altına alındı. D.M.D suçlamayı reddetti ama bebeğin ona ait olduğu adli tıp raporuyla belgelenince, rızası olduğunu ileri sürdü. Hakkında dava açılan ve altı ay tutuklu kalan D.M.D’yi mahkeme “suçun kapsamının değişme ihtimali” gözönüne alınarak serbest bıraktı. Şimdi 19 yaşındaki B.A ise duruşmalara bile gelmiyor.


İki yıla kadar hapsi isteniyor


Geçtiğimiz ay görülen davanın 6. celsesinde ise mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı suçun TCK’nın 104/1 maddesi olan ‘Reşit olmayanla cinsel ilişki’ kapsamına girebileceğini belirterek sanığa ek savunma verilmesine karar verip duruşmayı erteledi. Bu madde ise sanığın 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması anlamına geliyor. Yargılama Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ederken şimdi 19 yaşına gelen B.A, ortalarda görünmüyor. Yaşadıkları yüzünden ailesinin yanında kalmayı istemediği öğrenilen B.A, onun ruh sağlığını ciddi şekilde bozan olayla ilgili duruşmalara da katılmıyor.

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