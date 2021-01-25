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17 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü; bir otelin sekizinci katından düşerek yaşamını yitirdi

25 Ocak 2021 09:23

Esenyurt'ta bir otelin sekizinci katından şüpheli şekilde düşen 17 yaşındaki genç kız yaşamını yitirdi.

İnönü Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı’nda 11 katlı otelin sekizinci katındaki odada bulunan Z.C, henüz bilinmeyen nedenle balkondan yola düştü. Polis ekipleri olay sırasında otelde Z.C’nin yanında bulunduğu iddia edilen 4 kişiyi, ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Z.C’nin hayatını kaybettiğini belirledi. (İHA)

 

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