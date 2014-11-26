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Yaşam

17 yaşındaki genç kız, genelev işletmekten tutuklandı

Florida'da 17 yaşındaki genç kız, genelev işletme gerekçesiyle tutuklandı

26 Kasım 2014 16:24

ABD ’nin Florida eyaletinde bulunan liselerde genelev işleten 17 yaşındaki bir genç kız tutuklandı. Polis, Sarasota Lisesi’nde okuyan Alexa Nicole De Armas’ın 15 yaşındaki bir kızı, 21 yaşındaki John Michael Mosher adlı kişiyle fuhuşa zorladığını açıkladı.

Radikal'de yer alan habere göre, Sarasota Herald Tribune’da yer alan habere göre, De Armas, Venice Lisesi’nde okuyan öğrencilerin şikâyetleri üzerine gözaltına alındı. Polisin sosyal medya ve telefon kayıtlarında yaptığı incelemeler sonucunda, De Armas’ın öğrencileri içki ve para karşılığında fuhuşa zorladığı ortaya çıktı. Genç kızın elde ettiği paranın bir kısmıyla uyuşturucu aldığı da bilgiler arasında.

Polis, De Armas’ın mağdur ettiği kişilerin araştırılmaya devam ettiğini belirtirken, ilerleyen günlerde başka tutuklamaların da meydana gelebileceğini vurguladı. 

 

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