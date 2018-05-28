17 yaşındaki genç anne ve babasını öldürüp intihar etti

Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan 17 yaşındaki Mert Ali Doğru adlı genç, uyudukları sırada emekli polis olan babasının beylik silahıyla annesi Suna (41) ve babası Adem Doğru’yu (47) öldürdü.

Gazeteduvar'ın haberine göre, silah sesleri ile uyanan mahalle sakinleri, Doğru’yu apartmanın çatısında fark etti. Mahalle sakinlerinin tüm çabalarına rağmen ikna olmayan Doğru, çıktığı çatıda kendisine de ateş ederek hayatına son verdi.

Olayda hayatını kaybeden anne, baba ve oğullarının cenazeleri, otopsi için Aydın Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.