Erzurum’un Aşkale ilçesinde ailesi ile tartıştıktan sonra evi terk eden 17 yaşındaki Didem Turan'dan 7 gündür haber alınamıyor. Kayıp kızı bulmak için güvenlik güçleri ilçedeki metruk binalarda arama yapıyor.

Aşkale ilçesi Meydan Mahallesi'nde yaşayan Nermin-Yüksel D. çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü olan lise 3. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Didem, annesiyle tartışması sonrası evi terk etti. Aile, kızlarının eve gelmemesi üzerine Aşkale İlçe Polis Merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu. Aşkale İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kayıp kızı bulmak için seferber oldu. İlçe merkezindeki güvenlik kameralarından Didem'in en son Aşkale-Erzincan karayolu Bölge Trafik mevkisine doğru gittiği tespit edildi.