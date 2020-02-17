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17 yaşındaki Didem Turan'dan 7 gündür haber alınamıyor

17 Şubat 2020 09:33

Erzurum’un Aşkale ilçesinde ailesi ile tartıştıktan sonra evi terk eden 17 yaşındaki Didem Turan'dan 7 gündür haber alınamıyor. Kayıp kızı bulmak için güvenlik güçleri ilçedeki metruk binalarda arama yapıyor.

Devam eden arama çalışmalarında AFAD ekiplerine bağlı dalgıç timleri Didem'in en son görüldüğü noktadan Karasu Nehri'nin HES göletine kadar olan yatağını boydan boya aradı. Yapılan aramalarda genç kızdan herhangi bir ize rastlanılmadı. 

7. günde de arama çalışmalarına sabahın erken saatlerinde başlayan güvenlik güçleri köyde ve ilçede yer alan metruk binalarda tek tek arama çalışması gerçekleştirdi. 

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