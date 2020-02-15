Aşkale'nin Meydan Mahallesi'nde yaşayan 17 yaşındaki Didem Turan'dan 5 gündür haber alınamıyor.

Erzurum’un Aşkale ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde yaşayan 17 yaşındaki Didem Turan'dan, 5 gündür haber alınamıyor. 10 Şubat'tan bu yana haber alınamayan genç kadının annesi ve üvey babası ile tartıştıktan sonra ortadan kaybolduğu iddia edildi.

Jandarma, Turan'ın evinin bulunduğu mahallede arama çalışması başlatırken, bölgeye Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kızının gideceği bir yerinin olmadığını belirten anne Nermin Duman (39), bir an evvel bulunmasını istedi.