17 yaşındaki anne çocuğunu tuvalete attı

T24 - Gaziantep’te kasık ağrısı ve kanama şikayetiyle hastaneye götürülen 17 yaşındaki S.G., iddiaya göre tuvalette doğurduğu üçüncü çocuğunu kordonunu kendi kesip, klozete bıraktı. Durumun anlaşılması üzerine kurtarılan bebek kuvözde tedaviye alınırken, S.G. ile aynı zamanda teyzesinin oğlu olan nikahsız eşi gözaltına alındı.

Göztepe Mahallesi Fedai Kalmaz Sokak’ta, 2 çocuğunun babası 28 yaşındaki Metin Kalburcu ile nikahsız birlikte yaşayan S.G., dün saat 04.00 sıralarında ’kasık ağrısı ve kanama’ şikayetiyle eve çağrılan ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil Servis’teki müdahalesi sırasında genç kadın, iddiaya göre doktorlara hamile olmadığını söyleyip tuvalete gitmek istedi. S.G., tuvalete gidip doğum yaptı ve daha sonra kordonu kesip çocuğu da klozete attı. S.G.’nin tuvaletten gelen çığlıklarını duyan doktorlar hemen içeri girip müdahale etmek istedi.

Kanlar içinde kalan S.G. tedaviye alınırken, doğurduğu 9 aylık erkek bebek de klozetten çıkartılıp kuvöze alındı. Durumun polise bildirilmesi üzerine tedavisi tamamlanan anne S.G. ifadesine başvurulmak üzere Çocuk Polisi’ne, gözaltına alınan Metin Kalburcu da Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Tuvalette doğurdu

Cumhuriyet Savcısı Medeni Efe’nin talimatıyla S.G.’nin sağlık durumu hakkında tutanak tutuldu. Dr. Aysun Etçi tarafından hazırlanan genel adli muayene raporuna ise bu durum, "112 ile getirilen hastanın kasık ağrısı ve vajinal kanama şikayeti vardı. Son adet tarihini bilmediğini ve gebe olmadığını söyledi. Kan tetkikleri alınan hasta sonuç beklerken tuvalette kendi doğumunu gerçekleştirip, doğum kordonunu kesip, çocuğu da tuvaletin deliğine bırakmış" diye yazıldı.

Teyzesinin oğlu olduğu öğrenilen Metin Kalburcu’dan 2009 yılında bir kız, 2010 yılında ise bir erkek çocuğa sahip olan S.G.’nin anne ve babasının ayrı yaşadığı öğrenildi.