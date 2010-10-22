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17 yaşında kazanç rekoru kırdı!

Henüz 17 yaşında olan Two and a Half Men adlı dizinin küçük yıldızı Angus T. Jones'un yeni sezon için alacağı ücret herkesi kıskandıran cinsten.

22 Ekim 2010 03:00

T24- Ülkemizde de yayınlanan Two and a Half Men adlı dizinin küçük yıldızı Angus T. Jones geçen hafta magazin basınının manşetlerini süslüyordu. Bunun nedeni ise 1993 doğumlu oyuncunun yeni sezon için yaptığı anlaşma ve bölüm başına alacağı dudak uçuklatan para...


Dizide Charlie Sheen ve Jon Cryer ile birlikte kamera karşısına geçen Jones, bölüm başına 300 bin dolar (425 bin Lira) alacak... Üstelik imza sırasında aldığı 500 bin dolar da cabası.


Henüz 17 yaşına giren Jones bu anlaşma ile Hollywood'un en çok kazanan çocuk yıldızı unvanını da elde etti...


Üstelik onun aldığı ücret Türkiye'de yetişkin dizi oyuncularının bölüm başına aldığı ücretle kıyaslanınca kelimenin tam anlamıyla 'dudak uçuklatıcı'.

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