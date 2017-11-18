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Spor

17 Yaş Altı Badminton Milli Takımı Prag'a gidiyor

ANKARA / DHA 17 Yaş Altı Badminton Milli Takımı, Uluslararası 17 Yaş Avrupa Gençler Badminton Şampiyonası'nda mücadele etmek üzere Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'a gidecek

18 Kasım 2017 15:21

ANKARA / DHA

17 Yaş Altı Badminton Milli Takımı, Uluslararası 17 Yaş Avrupa Gençler Badminton Şampiyonası\'nda mücadele etmek üzere Çek Cumhuriyeti\'nin başkenti Prag\'a gidecek.
Şampiyonada takım müsabakaları 21 - 25 Kasım, ferdi müsabakalar ise 25 - 29 Kasım tarihleri arasında yapılacak.
9 gün sürecek olan şampiyonada takım müsabakalarında 36 ülke, ferdi müsabakalarda ise 44 ülke ve 298 sporcu madalya mücadelesi verecek. 
Badminton Genç Milli Takımı\'nda Türkiye\'yi Zeynep Akdeniz, Ece Sare Başakın, Semih Baha Başakın, Yasemen Bektaş, Bengisu Erçetin, Zehra Erdem, Semih Gülmez, Hasan Berkay Günbaz, Yunus Emre Karakaş, Sezgin Kelebek, Yiğit Efekan Sarsılmaz, Tayfun Taşdemir, Serkan Uğurlu, Bahar Yavru, Faruk Mehmet Yılmaz ve Naime Yılmaz temsil edecek.

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