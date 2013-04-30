17. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl on yedincisi düzenlenen, Türkiye’nin en uzun soluklu ve en prestijli tiyatro ödülü Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, dün akşam Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde, 15 dalda ödül alacak adayların açıklanmasıyla başlayan heyecanlı bekleyiş, ünlü kağıt sanatçısı Ennio Marchetto’nun renkli gösterilerine sahne olan ödül töreniyle sona erdi. Sanat ve iş dünyasının önde gelen isimlerini biraraya getiren ödül töreni renkli anlara sahne oldu.

Ödül töreninde yaptığı açılış konuşmasında kültür sanatın Yapı Kredi için anlamına ve önemine değinen Yapı Kredi CEO’su Faik Açıkalın “Yapı Kredi olarak kurulduğumuz 1944 yılından bu yana bu ışığın hiç sönmemesi ve hayatlarımızı daima aydınlatması için büyük bir samimiyetle çalışıyoruz. Samimiyetle diyorum, zira kültür ve sanata olan ilgimiz, yalnızca kurumsal bir sorumluluk duygusunun çok ötesinde, bizi biz yapan kültürümüzün genetik kodlarına işlemiş bir gelenektir.” şeklinde konuştu.

Açıkalın sözlerine şu şekilde devam etti; “Geçtiğimiz 69 yılda tiyatronun yanı sıra, edebiyat, arkeoloji ve müzik dahil olmak üzere sanatın farklı disiplinlerine verdiğimiz bu destek; “bir kültür sanat bankası olma” sıfatını uzun yıllardır gururla taşımamızı sağlıyor. Bugüne kadar 1 milyondan fazla kişinin kütüphanesinde yer bulmuş 3 bin 700’e yakın başlıkta kitap yayınlayan, Doğan Kardeş Dergisi ile çocukluğumuza damgasını vurmuş, 1949 yılında bir çocuk tiyatrosuna destek vererek çocuk tiyatrosunun önünü açmış, 1950’de çocukları ilk çocuk sineması ile buluşturmuş bir kurumuz. Bunların belki de en anlamlısı, 1951 yılında Muhsin Ertuğrul tarafından kurulan ve tiyatromuzun onlarca efsane ismine ev sahipliği yapmış Küçük Sahne'nin kuruluşuna verdiğimiz destektir. O gün başlayan tiyatro aşkımız, 17 senedir devam eden Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri ile sürüyor.”

Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri İcra Kurulu Başkanı Salih Başağa ise “Bu yıl, bizim açımızdan adeta bir temel atma yılı oldu. Çok kapsamlı değişikliklerle kritik bir geçiş yaptık. 75 kişilik salon kuralını kaldırdık. Seçici Kurul ve Oylama Kurulu işlevlerini birleştirdik ve tek katmanlı 33 üyeli bir Jüri yapısına geçtik. Üye sayısı artan jürimizin çalışmalarını desteklemek için, on-line bir değerlendirme ve takip sistemi oluşturduk. Sezon başından itibaren programı açıklanan bütün oyunlar sisteme girildi. Jüri bu oyunlara tek bir çatı altından ulaştı ve sonucunda oylama süreçlerimiz daha hızlı, daha anlaşılır ve en önemlisi çok daha şeffaf oldu. Jürideki arkadaşlarım bu sezon İstanbul’un dört bir köşesinde, toplamda, 2000 kez tiyatroya gittiler. 190 oyunu izlediler ve 15 ayrı kategoride, 2999 adayı tek tek değerlendirdiler. Adayları belirlemek için 12,971 kez sisteme giriş yaptılar. Dün yaptıkları son kapalı oylamayı da eklersek, sezonu toplamda 13,004 oylama yaparak kapatmış oldular. Sanata gönül veren tüm jüri üyesi arkadaşlarıma, duyarlılıkları ve sezon boyunca gösterdikleri üstün iş disiplini için sizlerin huzurunda içtenlikle teşekkür etmek istiyorum.” dedi.



Jüri, Mehmet Turgut’a poz verdi



Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nin 33 jüri üyesi ödül töreni öncesinde Mehmet Turgut’un objektifi karşısına geçti.

Jüri üyelerinin teatral bir simge olan grotesk makyajla poz verdiği, tiyatronun duygulara can veren yönünü yansıtan fotoğraflar ödül töreni akşamı sergilendi. 3 gün boyunca süren çekimlerin fotoğrafları eş zamanlı olarak afife.org internet sitesi üzerinden Türkiye genelindeki tüm tiyatro severlerle paylaşılıyor.



Göz Kamaştırıcı Sahne Şovları, Ödül Gecesini Renklendirdi



17. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri ödül gecesine birbirinden eğlenceli sahne şovlarıyla uluslararası üne sahip Ennio Marchetto’nun gösterileri damgasını vurdu. Sürprizlerle dolu gecede ''yaşayan çizgi karakter'' Ennio Marchetto, taklit sanatını kağıt katlama sanatının incelikleriyle yepyeni bir gerçekliğe kavuşturdu. 18 yıldır 70 ülkede milyonlarca seyirci karşısına çıkan Marchetto, müzik tarihinin kırılma noktalarından seçtiği şarkıları büyülü ve samimi bir dans-ışık koreografisi ile dünyaca bilinen 50 önemli kültürel figürün şovuna dönüştürdü. Marchetto, 1988 yılından beri popüler kültürün ikonik isimlerini sahneye taşıdı. Bu çok özel şovla, Marilyn Monroe’dan, Elvis Presley’e, Madonna’dan, Celine Dion’a insanlığın en yaratıcı figürleri 17. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri sahnesinde boy gösterdi.