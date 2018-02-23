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Kültür-Sanat

17. Vehbi Koç Ödülü'nün sahibi Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen oldu

Büyükerşen ödülü Ömer Koç'un elinden aldı

23 Şubat 2018 13:13

17. Vehbi Koç ödülü eğitim çalışmalarından dolayı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'e Ömer Koç tarafından ödülü takdim edildi.

Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, 17. Vehbi Koç Ödülü'nü, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç'un elinden aldı. Her yıl farklı alanlarda verilen Vehbi Koç ödülleri bu yıl eğitim alanında verildi. 100.000 dolar değerindeki ödülü Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen aldı. Büyük Erşen Aldığı ödülün bu zamana kadar aldığı en büyük aferin olduğunu belirtti. Ödül Türkiye’nin en büyük ödül ünvanını taşıyor.

Hiç o zaman ki kadar kıymetli olmadı

Davetin açılış konuşmasını gerçekleştiren  Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç ” Eğitimciler, bu ülkede hiçbir zaman cumhuriyetin ilk yıllarındaki kadar el üstünde tutulmadı; öğrenmek ve öğretmek hiç o zamanki kadar kıymetli olmadı. Hür nesiller yetiştirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.” ifadelerini kullandı.

En büyük servetim

Ödül töreninden Vehbİ Koç ile anılarını anlatan Büyük Erşen bu ödüle layık görüldüğünden çok büyük mutluluk duyduğunu söyledi.  Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Törende, 17. Vehbi Koç Ödülü'nün sahibi Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen hakkında kısa bir film de yayınlandı. Her gününü “yeni bir maceranın başlangıcı” olarak tanımlayan Prof. Dr. Büyükerşen, filmde yer alan röportajında, “Kendimi Atatürk'e, ilkelerine, cumhuriyete ve bu topluma borçlu hissediyorum. Hem de öyle bir borç ki ömür boyu bitmiyor… Tüm bu uğraşlara karşılık en büyük servetim, en büyük kazancım yetiştirdiğim öğrencilerim. Kendimi çok mutlu ve bahtiyar hissediyorum. Vehbi Koç Ödülü'ne beni layık gören çok değerli jüri üyelerine şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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