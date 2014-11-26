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Politika

'17 ve 25 aralıkla soruşturma yaptığı için kimsenin yeri değiştirilmedi'

Bakan Bozdağ: 17 ve 25 Aralıkta soruşturma yaptı diye yeri değiştirilen bir hâkim ve savcı yok

26 Kasım 2014 13:02

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Genel Kurulu’ndan görüşmelerine başlanan yargı paketinde muhalefetin sorularına, “17 ve 25 Aralıkta soruşturma yaptı diye yeri değiştirilen bir hâkim ve savcı yok” yanıtı verdi.

“Yer değişiklileri var, mazeret kararnameleri yapıldı” diye Adliye Sarayı önünde bildiri dağıtan Mehmet Akkaş’la ilgili, “O mazeret kararnamelerinin içerisine bazıları başka nedenle, örneğin, diyelim ki Mehmet Akkaş'tı, o bildiri dağıttı, işte birtakım şeyler yaptı diye o çerçevede bir hizmet gereği bir değişlik yapıldığını biliyorum, diğerleri mazeret kararnamesi ama o döneme rast geldiği için sanki bu mazeret kararnamesinde yer alanların tamamı bunlarla irtibatlıymış gibi kamuoyuna lanse edildi. Hizmet gereği ataması yapılanların sayısı tabii o kararnamedekilerin tamamı değil, bir kısmının bizzat talebi. Hizmet gereği atama yapılanların sayısı çok azdır, onu özellikle ifade etmek isterim” dedi.

 

‘Adli yıl açılış törenlerinde tam bir hürriyet getiriliyor’

 

CHP’li Ali İhsan Köktürk’ün adli yıl açılış törenlerinin bu düzenlemeyle kaldırılacağına ilişkin sorusuna Bakan Bozdağ, “Adli yıl açılışını düzenleyen maddenin yürüklükten kaldırılması adli yıl törenlerini yasaklama anlamına geliyor mu?" sorusuna şu cevabı verdi:

“Bu düzenleme, adli yıl törenlerini yasaklayan bir düzenleme değildir. Maddenin yürürlükten kalkması adli yıl açılış törenlerinin yapılmasını yasaklamamaktadır, engellememektedir, sadece bu alanda yasayla Yargıtay’a verilmiş tekel sona ermekte, adli yıl açılış törenlerinin yapılması konusunda tam bir hürriyet getirilmektedir. Gerek barolar, gerek adliyeler zaten bunları yapıyorlar, bundan sonra da Yargıtayımız da bu adli yıl açılış törenlerini yapabilecekti.”

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