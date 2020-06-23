17 üniversiteye yeni rektör ataması yapılacak

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) 17 üniversite için rektör adaylığı başvurularının başladığını açıkladı. Başvurular bugünden başlayarak 8 Temmuz'a kadar alınacak.

Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde, rektör adayları için belirlenmiş olan şartları taşıyan adayların, bugünden itibaren 8 Temmuz mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuru yapmaları gerekiyor.

Rektör ataması yapılacak üniversiteler şu şekilde:

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi,

Akdeniz Üniversitesi,

Ankara Üniversitesi,

Atatürk Üniversitesi,

Çukurova Üniversitesi,

Dicle Üniversitesi,

Fırat Üniversitesi,

Gazi Üniversitesi,

Gaziantep Üniversitesi,

İnönü Üniversitesi,

İstanbul Teknik Üniversitesi,

Karadeniz Teknik Üniversitesi,

Ondokuz Mayıs Üniversitesi,

Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi,

Trakya Üniversitesi,

Yıldız Teknik Üniversitesine rektör ataması yapılacak.