17. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali başlıyor

Bu yıl 17. kez düzenlenecek Uluslararası İşçi Filmleri Festivali (İFF), 1-8 Mayıs tarihlerinde hem online hem de yüz yüze izleyicilerle buluşacak. 20 ülkeden 69 film, festival kapsamında yine sponsorsuz, yarışmasız ve ücretsiz gösterilecek.

Bu yıl festival seçkisinde, toplamda 49 yerli 20 yabancı filme yer verilecek. İlk etabı İstanbul ve Ankara’da başlayacak festivalin açılış gecesi 2 Mayıs saat 19:30’da Moda Sahnesi’nde gerçekleşecek. Oyuncu Nur Sürer’e teşekkür ve onur plaketinin verileceği gecede, her yıl olduğu gibi bir set emekçisi de sahneye davet edilecek. Festivalin açılış filmi olarak da yönetmen Fikret Reyhan’ın "Çatlak" filmi seyircilerle buluşacak.

İstanbul’daki yüz yüze gösterimler 5-8 Mayıs tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi ve 6-8 Mayıs tarihleri arasında Fransız Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Festivalde bu yıl Türkiye’de ilk gösterimini yapacak 15 adet film yer alıyor. Filmlerden bazıları şöyle:

- "Dalga" (Die Welle) filminin ilham aldığı film "Ders Planı: Üçüncü Dalganın Öyküsü" (Lesson Plan: The Story of the Third Wave)

- Arjantin’den "Geleceği Yoğurmak" (Amasando Futuro)

- Japonya’dan "Bunu ona yaptıran neydi?"

- İtalya’dan yönetmenin de katılacağı "Çığlık" (L’Urlo)

- Yunanistan’dan "Sarmal" (ΔΕΜΕΝΟΙ)

- Kamboçya’dan "Boramey: Fabrikadaki Hayaletler"

Etkinlik aynı zamanda festivalin YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Online gösterim ve söyleşiler festivalin YouTube kanalında 8 Mayıs’a kadar devam edecek.

Sinema toplulukları çalıştayı

Festivalin bu yılki programında film gösterimleri ve söyleşilerin yanı sıra bir de çalıştay yer alıyor. Filmkoop - İFF iş birliği ile düzenlenen Sinema Toplulukları Çalıştayı 7 Mayıs’ta saat 14:00-17:00 arasında Kadıköy Sinematek / Sinema Evi’nde gerçekleştirilecek.

İstanbul ve Ankara etaplarının ardından 17. İFF, 2022 sonuna kadar Türkiye’nin birçok ilinde düzenlenecek.