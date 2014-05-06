17. Uluslararası Ankara Caz Festivali yarın başlıyor

17. kez sanatseverlerin beğenisine sunulacak olan Uluslararası Ankara Caz Festivali yarın akşam yapılacak törenle başlayıp 15 Haziran’a kadar devam edecek. Festival bu sene vokal temasıyla usta sesleri ağırlamayı planlıyor. Festivalde dinleyiciler, birçok yabancı caz sanatçısının yanı sıra Türk cazının güçlü isimlerini dinleme şansı da bulabilecekler.

Festival, Türkiye’deki caz vokallerinin buluştuğu bir konserle başlayacak. Festivalin gelenekselleşen konserlerinden olan ‘Hava Kuvvetleri Komutanlığı Cazın Kartalları Orkestrası’ da bir konserle dinleyicilerle buluşacak. Cazın Kartalları’na eşlik edecek isimler arasında; trombon ve vokal alanında başarılı Aydın Kahya, Jazz İstanbul albümleriyle dikkat çeken Jülide Özçelik, caz sanatçısı Meltem Ege, Sibel Köse, Yıldız İbrahimova ve oyuncu Zuhal Olcay bulunuyor.

Festivalin açılış konserinin biletleri geçen yıllardan farklı olarak bu yıl satışa açık.