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15 Temmuz Darbe Girişimi

17 şirkete kayyım atandı

FETÖ'ye finansal destek sağladıkları iddia edilen 17 firmaya kayyım atandı

08 Eylül 2016 22:09

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma doğrultusunda, FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladıkları iddia edilen firmalara yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalar kapsamında, "Terör örgütüne finansman sağladıkları" iddiasıyla mobilya, inşaat, gayrimenkul ve otomotiv alanlarında faaliyet gösteren 17 şirkete kayyum ataması yapıldı.

Kayyum atanan firmaların, Recepoğlu Kardeşler Petrol Gıda Tekstil Orman Ürünleri İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Özçelik Üç Kardeşler Oto Tamir Ticareti Limited Şirketi, Hacı Şakir İnşaat Nakliyat Hafriyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Temser İnşaat Tesisat Mühendislik Mimarlık Ozalit Tekstil Gıda Ürünleri Makine Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Ensar Gıda Sanayi ve Ticaret Pazarlama Limited Şirketi, Denf Petrol İnşaat Turizm Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Hacılar Petrol Ürünleri Lokanta Nakliyat Otomotiv Turizm Ticaret Limited Şirketi, Celiloğlu Gübre Tarım Ürünleri Pazarlama İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi, Celiloğlu Gıda ve Tarım Ürünleri Pazarlama İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi, Araboğlu İnşaat Turizm Petrol Gıda Tekstil Nakliyat Hayvancılık Tarım ve Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Karabacak Parke Kereste İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Dinler Çivi Boya İnşaat Gıda Nakliyat Turizm ve Maden Ürünleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Dinler Yapı Market Pazarlama İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, D9 Petrol Ürünleri İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Demitaş Elektrik Makinaları İmalat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Omi Motor Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, İsmail'in Yeri Turizm Gıda Dayanıklı Tüketim LPG Akaryakıt Ticaret Limited Şirketi, olduğu öğrenildi.

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