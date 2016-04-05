17 Nisan bundan böyle 'Kitap Hediye Günü'

"Okuyan Türkiye İçin Herkese Her Yerde Kitap" mottosuyla yola çıkan ve Türkiye'de kitap okumayı sevdirmek, yaygınlaştırmak ve kitaba ihtiyacı olanlara kitaba ulaşma imkânı sağlamak için çalışan Herkese Kitap Vakfı, okuma zevkini Türkiye’ye yaymak için “Kitap Hediye Günü” kampanyası düzenliyor.

Kültür Servisi’nin haberine göre, Bundan böyle her yılın Nisan ayının üçüncü Pazar günü “Kitap Hediye Günü” olarak kutlanacak. İnsanların hem tanıdıklarına hem de tanımadıklarına “benden sana” diyerek kitap hediye etmelerini sağlamak amaçlanıyor.