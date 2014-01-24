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17 milyon öğrenci için karne zamanı

Eğitim öğretim yılının ilk dönemi sona eriyor. 17 milyon öğrenci bugün karne alacak.

24 Ocak 2014 09:13

17 milyon öğrenci ve 800 bin öğretmen için yarıyıl tatili başlıyor. Öğrenci ve öğretmenler 10 Şubat'a kadar tatil yapacak.

Uzmanların velilere uyarıları var. Psikolog Üstün Dökmen, “Futbolda kaleci gol yer, herkes kaleciye kızar ama golü takım yemiştir. Öndeki 10 kişinin de antrenörün de katkısı var. Golü kaleci yemez, bütün takım yer. Karnedeki zayıfı bir öğrenci getirmez, o zayıf hepimizle ilgilidir” diyor.

Dökmen, kötü notları düzeltmek için diyalog kurmak önemli olduğunu belirterek “Önce zayıf karneden bir geri bildirim alalım, bir ders çıkaralım. Ne yapalım ki gelecek karne zayıf olmasın. Lütfen sevgili veliler, şu sömestr tatilini kızıp da sadece ders çalışma zamanı haline getirmeyin. Eziyet olur, kokusu ilerde daha kötü çıkabilir” dedi.

10 Şubat'ın ardından 8. sınıf ve lise son sınıf öğrencilerini zorlu bir sınav maratonu bekliyor.

8. sınıfta okuyan öğrenciler 28-29 Nisan'da ortak sınavlara girecek.

Lise son sınıf öğrencilerini de, 23 Mart’ta üniversiteye giriş sınavlarının ilk aşaması Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) bekliyor.

Üniversiteye girişte ikinci aşama olan lisans yerleştirme sınavı ise 14-15 Haziran ve 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak.

2013-2014 eğitim öğretim yılı 13 Haziran'da tamamlanacak.

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