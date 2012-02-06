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Yaşam

17 milyon öğrenci ders başı yaptı

İlköğretim ve ortaöğretim okuları bugün yeni döneme başladı. Bu dönem eğitimde FATİH Projesi de hayata geçirilecek.

06 Şubat 2012 02:00

T24 - İlköğretim ve ortaöğretim okulları bugün yeni döneme başladı. Bu dönem eğitimde FATİH Projesi de hayata geçirilecek.
 

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimdeki yaklaşık 17 milyon öğrenci, 2011-2012 eğitim öğretim yılının ikinci yarısına başladı.


2011-2012 eğitim öğretim yılının 19 Eylül 2011'de başlayan ilk yarısı, 20 Ocak 2012 Cuma günü sona ermişti. Öğrenci ve öğretmenler 17 günlük tatilin ardından 6 Şubat'ta okullarına dönecek. Eğitim öğretim yılı, 8 Haziran Cuma günü tamamlanacak.


Bu arada Milli Eğitim Bakanlığının FATİH projesi de ikinci dönemden itibaren hayata geçirilecek. Projenin, belirlenen 17 ildeki 52 okulda ilk uygulaması yapılacak; okullar, akıllı tahtalarla donatılacak. Öğrencilere ve öğretmenlere yaklaşık 12 bin tablet bilgisayar dağıtılacak.


İkinci dönem, ilköğretim ikinci kademe öğrencileriyle lise son sınıf öğrencileri için sınav heyecanıyla geçecek.


İlköğretim ikinci kademe öğrencileri Seviye Belirleme Sınavlarına (SBS) katılacak. Milli Eğitim Bakanlığının sınav takvimine göre, SBS ile Parasız Yatılılık Bursluluk Sınavı, ilköğretim 8. sınıf öğrencileri için 9 Haziran'da yapılacak. İlköğretim 5, 6, 7. ve ortaöğretim 9, 10 ve 11. sınıfların gireceği Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı 10 Haziran tarihinde düzenlenecek.


Lise son sınıf öğrencilerinin katılacağı üniversiteye giriş sınavlarının ilk aşaması Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) 1 Nisan Pazar günü yapılacak. Üniversiteye girişte ikinci aşama olan Lisans Yerleştirme Sınavları'nın (LYS) başvuruları, 24-30 Nisan tarihleri arasında alınacak. LYS, 16-17 Haziran ve 22-24 Haziran tarihlerinde beş oturumda gerçekleştirilecek.


Öte yandan ataması 3 Şubat Cuma günü yapılan 15 bin 934 kadrolu öğretmen de bugün görev başı yaptı.


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