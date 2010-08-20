17 metrelik tekne alabora olu

T24

Bodrum’dan bugün saat 11.00 sıralarında, 7 Hollandalı turistle mavi tura çıkan, kaptanlığını Murat Baltutan’ın yaptığı ve 2 Türk mürettebatı bulunan ‘Jelka’ adlı yelkenli, Datça’nın Körmen Mevkii ile Yunanistan’ın İstanköy (Kos) Adası açıklarında alabora oldu. Bodrum’dan 27 mil uzaklıktaki Karaada açıklarında ters dönen, 100 bin euro değerinde ve 17 metre uzunluğundaki yelkenlinin üzerine çıkmayı başaran 2’si çocuk 7 Hollandalı turist ile kaptan ve 2 mürettebat, güvenlik güçlerinden yardım istedi.Yardım isteği, Türk Radyo ve Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı’nca, bölgeye yakın olan tüm teknelere koordinatlar verilerek ulaştırıldı.Bodrum Liman Başkanı Eray Aykanat ile Bodrum Su Sporları ve Cankurtarma Derneği Başkanı Arif Yılmaz’ın yanı sıra Bodrum Deniz Kurtarma derneğine ait 2 kurtarma botu ve Sahil Güvenlik 101 botu bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına katıldı...Denizde ölüm kalım savaşı veren kazazedeler, Karaada açıklarında seyreden ve hızla bölgeye giden 24 metre uzunluğundaki, kaptan Nedim Çetin yönetimindeki ‘Gülden Irmak’ adlı yat tarafından kurtarıldı. Yata alınan 10 kişi, saat 15.00 sıralarında Bodrum Limanı’na getirildi. Hollandalı turistlerin kendilerini kurtaran yattan ayrılırken kaptan ve mürettebat ile kucaklaştığı, olayın şokunu halen üzerlerinden atamadıkları görüldü.Hollandalı tarih öğretmeni 45 yaşındaki Marienne Bulderberg, “Beş yıldır Bodrum’a tatile gelip mavi yolculuğa çıkıyorduk. Bu yıl da cennet koylarda yelken yapmak istedik. Denize açıldık, rüzgar birden şiddetlendi ve tekne aniden yan yattı. Çok korktuk, ancak kaptanın tecrübesi ve bizi su üstünde tutup yatın üzerine çıkarması sonucu boğulmaktan kurtulduk. Çok kısa zamanda yardım geldi. Bizi tekneye alan denizciler de çok yardım ettiler. Heyecan ve korku yaşadık ama bu tatilimizi engellemeyecek. Yardıma koşan herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.Kaptan Murat Baltutan ise kazanın bir teknik donanımdan kaynaklanmış olabileceğini belirterek, “Bodrum’dan çıktık hava çok güzeldi, yelken yapıyorduk. Yaklaşık 4- 5 gün mavi yolculuk yapacaktık. Bu yat birçok yarışta ödül aldı. Ancak teknik bir arızadan dolayı aniden yelkenlerin kopması sonucu alabora olduk. Denizcilik tecrübemizle can yeleklerini giydirip acil yardım istedik. Yaklaşık yarım saat bekledikten sonra charter teknesi bizi kurtarmaya geldi” diye konuştu.Bu arada ters dönen ve Datça açıklarına sürüklenen Jelka isimli yelkenliyi kurtarma çalışmalarına başlandığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Bodrum Liman Başkanlığı’nın da kazayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.