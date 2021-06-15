17 Mayıs'ta kurulan Memleket Partisi'nin İstanbul örgütünde toplu istifa kararı

17 Mayıs'ta, CHP'den ayrılan Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'nin, İstanbul il yönetim kurulu üyeleri Gürhan Dönmez ve Kağan Bahçekapılı'nın da aralarında bulunduğu 22 kişi istifa kararı aldı.

Yapılan açıklamada "Yeni kurulan Memleket Partisi İstanbul il yönetimindeki ilçe atamaları ve il yönetim kurulu içerisindeki usulsüzlüklere istinaden, Memleket Partisi eski kurucular kurulu üyesi ve il yönetim kurulu üyesi Gürhan Dönmez, İstanbul il yönetim kurulu üyesi Kağan Bahçekapılı ve 20 tane memleket partisi üyeleriyle beraber basın açıklamasıyla deklare ederek istifa edeceklerdir" denildi. İstifa ile ilgili yarın (16 Haziran) saat 11.00'a basın toplantısı düzenleneceği belirtildi.

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