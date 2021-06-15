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Politika

17 Mayıs'ta kurulan Memleket Partisi'nin İstanbul örgütünde toplu istifa kararı

CHP'den ayrılan Muharrem İnce, 17 Mayıs'ta Memleket Partisi'ni kurmuştu

15 Haziran 2021 18:29

17 Mayıs'ta,  CHP'den ayrılan Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'nin,  İstanbul il yönetim kurulu üyeleri Gürhan Dönmez ve Kağan Bahçekapılı'nın da aralarında bulunduğu 22 kişi istifa kararı aldı.

Yapılan açıklamada "Yeni kurulan Memleket Partisi İstanbul il yönetimindeki ilçe atamaları ve il yönetim kurulu içerisindeki usulsüzlüklere istinaden, Memleket Partisi eski kurucular kurulu üyesi ve il yönetim kurulu üyesi Gürhan Dönmez, İstanbul il yönetim kurulu üyesi Kağan Bahçekapılı ve 20 tane memleket partisi üyeleriyle beraber basın açıklamasıyla deklare ederek istifa edeceklerdir" denildi. İstifa ile ilgili yarın (16 Haziran) saat 11.00'a basın toplantısı düzenleneceği belirtildi.

TIKLAYIN - Memleket Partisi resmen kuruldu, sözcüsü belli oldu

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