17 liraya dizüstü bilgisayar!

Hindistan hükümetinin destek verdiği proje, ülkedeki zenginler ve fakirler arasındaki “dijital bölünmüşlüğü” ortadan kaldırmayı hedefliyor.



One Laptop Per Child projesi kapsamında üretilen XO PC'ler 200 dolara mal oluyor. Hindistan düşük fiyat rekorunu büyük bir farkla güncellemiş olabilir.



Hindistan vatandaşları, önümüzdeki günlerde yalnızca 500 rupi (16.99 lira) ödeyerek bir dizüstü bilgisayara sahip olabilecekler ancak, ortada Hintçe’den çeviri hatası olabileceğini söyleyen endüstri profesyonelleri, bu fiyatın 5000 rupi (169.9 lira) olabileceğini belirtiyor. Ürün, yarın yapılacak bir basın toplantısıyla tanıtılacak.





Hükümet desteği ile yürütülen proje, ülkedeki herkesin işini görecek güçte bir bilgisayara sahip olmasını hedefliyor. Ayrıntıları belli olmayan bilgisayar hakkında 2GB’lık depolama alanına ve kablosuz ağ bağlantısına sahip olacağından başka bir bilgi bulunmuyor. Dünya’ya 100 bin rupilik (3 bin 389 lira) otomobil olan Tata Nano’yu veren, 800 rupilik (27,10 lira) L10 marka cep telefonuyla ucuzluk cenneti olarak görülen Hindistan, fiyatı hakkında spekülasyonlar olan ucuz dizüstü bilgisayarla zenginler ve fakirler arasındaki “yaşam standardı farkı”nı olabildiğince düşürmeyi hedefliyor.



Hükümetin ultra-düşük maliyetlerle üretimini sağladığı dizüstü bilgisayar “Sakshat” (gözlerinin önünde) üniversite öğrencileri ve akademisyenler tarafından tasarlandı. Şimdilik 1000 (çeviri hatası varsa 10 bin) rupi maliyetle üretilen ürünün seri üretimle birlikte maliyeti yarı yarıya düşecek.



MIT’de çalışırken Her Çocuğa Bir Dizüstü (One Laptop Per Child) projesiyle ucuz dizüstü projesini başlatan Prof. Nicholas Negraponte, ucuz dizüstü bilgisayar çabalarını ancak 200 dolar seviyesine düşürebilmişti. Geçtiğimiz yıl, Hindistan’ın 500 rupilik (10 dolar) dizüstü bilgisayar projesi yürüttüğü ilk duyulduğunda, Negraponte’nin gölgesinden çıkılamayacağını düşünen teknoloji guruları, Merill Lynch tarafından yayınlanan bir raporda OLPC’lerin ekranlarının bile 30 dolara mal olduğunu öne sürererek ünlü teknoloji kültürü sitesi Arstechnica.com’da yayınlanan makalelerinde “bu imkansız” yorumunu yapmışlardı.